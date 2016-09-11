В Москве в отделении банка обнаружено тело охранника

Следствие проводит проверку обстоятельств смерти охранника, тело которого обнаружено в здании, расположенном на Большой Андроньевской улице
10 сентября в подсобном помещении банка в здании по улице Большая Андроньевская обнаружено тело охранника. По предварительным данным, мужчина 1954 года рождения покончил с собой, говорится в сообщении Следственного комитета РФ по Москве.
Следствие проводит доследственную проверку обстоятельств смерти охранника. «В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточняется в сообщении ведомства.
По данным ряда СМИ, тело мужчины обнаружено в отделении Сбербанка.
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