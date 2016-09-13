Новичков не пускают за руль

В этом году право на вождение получат около 1,4–1,5 млн человек по сравнению с 1,6 млн водительских удостоверений в 2016 году. Об этом рассказал «Известиям» председатель правления Гильдии автошкол России Сергей Лобарев. По его словам, в предыдущие годы выдавалось до 2,1 млн удостоверений. Отрицательная динамика в первую очередь связана с ежегодными реформами, которые затрагивают процесс получения права на вождение автомобиля.

Первые изменения в системе обучения водителей произошли в 2013 году с вступлением в силу новой версии закона «О безопасности дорожного движения». Часть положений закона в полной мере заработала в 2014 году. В соответствии с приказом Минобрнауки повысились и требования к программам обучения и техническому оснащению курсов по вождению.

С сентября 2016 года изменился и порядок сдачи экзаменов, который теперь осуществляется по новому, утвержденному МВД регламенту. От водителей теперь требуется большее число упражнений, а число возможных ошибок сократилось.

По словам Сергея Лобарева, нововведения затронули непосредственно автошколы. Например, переоснащение классов обошлось школам от 500 тыс. до 1,5 млн рублей. Количество школ в мегаполисах сократилось с 11,4 тыс. до чуть более 6 тыс. из-за требования о наличии площади в 0,24 га, рассказал он. Создать необходимые условия, по его словам, автошколы должны были к середине 2014 года.

Требования закона затрагивают и ГИБДД. От них также потребовали переоборудовать площадки для принятия экзаменов: должно быть оснащение автодромами, закрытыми площадками и аппаратно-программными комплексами, которые дают право принимать экзамен. Для этого у ГИБДД есть следующие два года, отметил собеседник «Известий».

— В сентябре мы узнали, что, оказывается, только 15% ресурсов ГИБДД достаточны, чтобы принимать экзамен по регионам, — рассказал Сергей Лобарев.



Он пояснил, что у Красноярского края вообще нет возможностей принимать экзамен — жителям придется ехать в другие регионы, а другие регионы сокращают наборы учеников, что может привести к закрытию 15–20% автошкол в стране.

Глава Гильдии автошкол России отметил, что в результате реформ обучение в автошколе приравняли к профессиональному обучению. Однако более 80% тех, кто обучается в автошколах на категорию В, по его оценкам, никогда не будут заниматься этим профессионально. Разработчики закона также увеличили время изучения теории со 130 до 190 часов. По словам Сергея Лобарева, это неправильно, что подтверждается зарубежной практикой. Так, в Европе основной принцип — это минимум теории и максимум практики в реальных дорожных условиях.

Проблемы, которые вызвало реформирование в области обучения вождению, обеспокоили Торгово-промышленную палату РФ, которая обратилась с письмом в Минэкономразвития.

В ответ Минэкономразвития согласилось во втором полугодии 2017 года оценить фактическое воздействие закона «О безопасности дорожного движения». «Мы знаем, что они тоже против того, чтобы все были профессионалами «для галочки», — сообщил Сергей Лобарев.

Масштабная реформа обучения водителей, которая проводится с 2013 года, имеет целью снижение количества аварий с участием начинающих автомобилистов. Вмешательство Минэкономразвития в вопросы обеспечения безопасности на дорогах вызывает удивление директора экспертного центра «Движение без опасности» Вадима Мельникова.

Он напоминает, что предложенный объем знаний определен специалистами и основан на реальной ситуации на дорогах. По его словам, программы можно в будущем модернизировать.

— Молодые водители, которые выезжают на дорогу, относительно неопытны, и в любом случае если они будут хорошо подготовлены, то вероятность ДТП и сложных ситуаций гораздо ниже, — уверен Вадим Мельников.



По его словам, именно автошкола ответственна за подготовку будущих водителей к самым неожиданным ситуациям на дорогах.

Рассуждая о тех блоках учебных программ, которые кому-то могли бы показаться излишними, он привел в пример упражнения по креплению детского кресла, которые могут не требоваться сейчас, но эти знания могут пригодиться потом. Не каждый день требуется информация о том, как перевозить крупногабаритные вещи, но, когда такую перевозку нужно осуществить, такие знания позволяют избежать ситуаций, когда плохо закрепленный груз приводит к ДТП.

Полезными будут и знания о том, как перевозить груз в багажнике или как перевозить животных, считает Вадим Мельников. Даже блок, связанный с услугами такси, при правильно расставленных акцентах тоже может быть полезен.

Говоря о соотношении часов теории и практики, он отметил, что если увеличить часы на практику, то это значительно скажется на всей стоимости обучения.

— Если те часы, которые сейчас определены, использовать эффективно, то в целом этого достаточно. Практика тоже может быть разная — можно ездить кругами, сжигая бензин, а можно обучаться, рассматривая с инструктором различные ситуации, — отметил Вадим Мельников.

В результате, по его мнению, наиболее важным этапом сейчас является обеспечение автошкол качественным методическим материалом, который бы позволял отрабатывать и сложные практические упражнения, и теоретические.