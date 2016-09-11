Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
11 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Турецкие ВВС уничтожили 20 боевиков ИГ в Сирии

ВВС Турции нанесла удары по трем зданиям, автомобилю и мотоциклу в городе Тель-эль-Хава на севере Сирии

 Турецкая авиация уничтожила 20 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в сирийском городе Тель-эль-Хава. Телеканалы Турции передают, что авиаудары турецкими ВВС по боевикам нанесены в субботу, 10 сентября.

Мишенью ВВС Турции стали три здания, автомобиль и мотоцикл, сообщают СМИ Турции.

Военную операцию «Щит Евфрата» власти Турции начали в Сирии 24 августа. Официальная цель военных действий турецкой армии — создание «зоны безопасности» у своих границ. В Сирию введены бронетанковые подразделения и спецназ.

Анкара поддерживает вооруженные формирования Сирийской свободной армии. В настоящее время турецкая армия и повстанцы контролируют 90-километровую полосу на севере Сирии между пограничными городами Аазаз и Джараблус.

Читайте также: Эрдоган заявил о готовности вместе с США освободить Ракку от ИГИЛ

Известия // воскресенье, 11 сентября 2016 года

Турецкие ВВС уничтожили 20 боевиков ИГ в Сирии

ВВС Турции нанесла удары по трем зданиям, автомобилю и мотоциклу в городе Тель-эль-Хава на севере Сирии

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке