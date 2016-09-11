Турецкие ВВС уничтожили 20 боевиков ИГ в Сирии

Турецкая авиация уничтожила 20 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в сирийском городе Тель-эль-Хава. Телеканалы Турции передают, что авиаудары турецкими ВВС по боевикам нанесены в субботу, 10 сентября.

Мишенью ВВС Турции стали три здания, автомобиль и мотоцикл, сообщают СМИ Турции.

Военную операцию «Щит Евфрата» власти Турции начали в Сирии 24 августа. Официальная цель военных действий турецкой армии — создание «зоны безопасности» у своих границ. В Сирию введены бронетанковые подразделения и спецназ.

Анкара поддерживает вооруженные формирования Сирийской свободной армии. В настоящее время турецкая армия и повстанцы контролируют 90-километровую полосу на севере Сирии между пограничными городами Аазаз и Джараблус.



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