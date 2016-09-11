Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
11 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

В Москве из-за стрельбы на свадьбе объявлен план «Перехват»

Свадебный кортеж следовал по Ленинградскому проспекту в сторону центра, по словам очевидцев, стрелял один из находившихся в автомобиле Porsche

В Москве в воскресенье инцидент со стрельбой произошел во время следования свадебного кортежа по Ленинградскому проспекту. Свадебный кортеж следовал в сторону центра, затем направился на Третье транспортное кольцо.

По словам очевидцев, стрелял один из находившихся в автомобиле Porsche, полиция ввела в Москве план «Перехват».

О стрельбе в полицию сообщили прохожие. Заявители уточнили, что слышали звуки, похожие на выстрелы, по факту происшествия организована доследственная проверка.  

В Москве случаи стрельбы на свадьбах часто повторялись в 2011-2014 гг.

Известия // воскресенье, 11 сентября 2016 года

В Москве из-за стрельбы на свадьбе объявлен план «Перехват»

Свадебный кортеж следовал по Ленинградскому проспекту в сторону центра, по словам очевидцев, стрелял один из находившихся в автомобиле Porsche

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Максим Кононенко

публицист

Все мнения

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения

Мнение

Валерий Доронкин

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке