В Москве из-за стрельбы на свадьбе объявлен план «Перехват»

В Москве в воскресенье инцидент со стрельбой произошел во время следования свадебного кортежа по Ленинградскому проспекту. Свадебный кортеж следовал в сторону центра, затем направился на Третье транспортное кольцо.

По словам очевидцев, стрелял один из находившихся в автомобиле Porsche, полиция ввела в Москве план «Перехват».

О стрельбе в полицию сообщили прохожие. Заявители уточнили, что слышали звуки, похожие на выстрелы, по факту происшествия организована доследственная проверка.

В Москве случаи стрельбы на свадьбах часто повторялись в 2011-2014 гг.