«Спасибо, что вы есть!»

В отечественном информационном пространстве вопросы партийной дипломатии всплывают редко. Между тем в современном глобальном мире она занимает свое особое место. Причем если в старушке Европе еще со времен первого Интернационала политические партии кооперировались по идеологическому принципу (нечто подобное происходило в эпоху холодной войны на других континентах), то в новом веке стал побеждать иной подход.

Пятнадцать лет назад авторитетный азиатский политик, индонезиец Жозе де Венеция призвал все представленные в парламентах партии Азии объединиться независимо от их идейных предпочтений, чтобы вместе работать над будущим этой огромной части света. Так возникла Международная конференция азиатских политических партий (МКАПП).

Теперь она не просто объединяет без малого сто парламентских партий из четырех десятков стран, в том числе таких, как Китай и Индия, Россия и Япония, Сингапур и Иран, Турция и Кипр, но и тесно взаимодействует с аналогичными союзами Африки и Латинской Америки.

Поскольку совокупный «электорат» этого политического триумвирата — две трети землян, то декларации МКАПП и ее партнеров на других континентах становятся явлением неординарным, особенно если учесть, что принимают их консенсусом. Вот и девятая Генеральная ассамблея МКАПП завершила работу в Куала-Лумпуре принятием большой совместной декларации.

Провозгласив наступившее столетие «Веком Азии», четыре сотни ее участников от Средиземного моря до Тихого океана выделили основные цели, задачи и принципы движения к миру и процветанию во всем мире.

Приятно, что голос российской делегации был там одним из самых востребованных и заметных.

Именно по нашему настоянию в итоговом документе азиатского политического форума подчеркнута ведущая роль ООН, необходимость решения даже самых сложных и острых вопросов только на основе принципов устава Организации Объединенных Наций. Это положение декларации фактически осуждало участившуюся практику действий Запада по подмене ООН институтами НАТО, ЕС или даже единоличными решениями Вашингтона.

Также по нашей рекомендации МКАПП приняла призыв к объединению усилий по борьбе с международным терроризмом во всех его проявлениях, какими бы лозунгами его ни прикрывали. В этом смысле западная тактика деления террористических организаций на чужие и свои («умеренные», «мягкие», «приемлемые» и т.д.) получила очевидное осуждение.

Единогласно был поддержан наш тезис о недопустимости вмешательства извне во внутренние дела суверенных государств и свержения законно избранных правительств. В этом смысле недавняя силовая попытка свержения турецкого правительства не более преступна, чем киевский путч зимой 2014 года. О чем, кстати, делегаты Генассамблеи прямо говорили на своем межконтинентальном политическом форуме.

Мы также внесли в финальный текст сентябрьской декларации важный призыв к государствам Азии активно приступить к ратификации Парижского соглашения по климату. Не секрет, что именно быстро растущая промышленность и бытовое потребление азиатских стран при отсутствии должной защиты окружающей среды обернулись тремя четвертями мирового прироста опасных для человечества парниковых газов.

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Наконец, МКАПП единодушно поддержала нашу идею по созданию под своей эгидой Совета по культуре и согласилась провести одно из первых его мероприятий весной 2017 года во Владивостоке.

Многочисленные встречи на малайзийском форуме с делегациями трех континентов, консультации на этапе подготовки к Генеральной ассамблее, выступления делегатов зримо свидетельствовали, что никакой политической изоляции России в мире не было и нет.

Наоборот, за последние два года, прошедшие со времени восьмого форума в Шри-Ланке, число тех, кто открыто поддерживает российскую политику, выросло на порядок.

Практически все делегаты, с которыми мне удалось пообщаться, включая руководство МКАПП, подчеркивали огромный авторитет президента России Владимира Путина, его личную роль «в восстановлении должного мирового баланса сил», в сломе «опасной гегемонии Вашингтона», в противодействии «агрессивной политике Запада в отношении остальных стран», восстановлении уважения суверенных прав других государств. При этом ни одно из шести десятков пленарных выступлений не содержало критики в адрес нашей Родины, в то время как западным партнерам доставалось частенько, и не без причин.

Сразу после Куала-Лумпура автор оказался еще на одном международном форуме — саммите АСЕАН во Вьентьяне. Кроме руководителей Восточной Азии сюда съехались первые лица США, Индии, Австралии... Нашу страну представил председатель правительства Дмитрий Медведев.

И вот, во время вечернего гала-ужина, когда, фланируя вокруг главного стола между телохранителями и официантами, 44-й американский президент Барак Обама навсегда прощался с Азией, один из моих высокопоставленных собеседников заметил на выученном в Москве русском: «Хорошо, что в мире осталась Россия, теперь мы снова знаем, к кому обратиться. Спасибо, что вы есть!».

Автор — член Постоянного комитета Международной конференции азиатских политических партий

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