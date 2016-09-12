Россия усиливает парламентское сотрудничество с Китаем 

Всего через несколько дней после встречи лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина Китай с рабочим визитом посетила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Инициатором поездки выступил постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей. В плане поездки было предусмотрено посещение городов Ухань и Пекин.​​​​​​​

Как отметила Валентина Матвиенко, двустороннее взаимодействие России и Китая становится всё более весомым фактором мировой политики.

— Наши страны выступают за формирование справедливого миропорядка, базирующегося на коллективных подходах, равноправии, общепризнанных нормах и принципах международного права, — заявила госпожа председатель, как к ней уважительно обращались китайские партнеры.

Этот факт подтверждается беспрецедентно теплым приемом китайской стороны. Валентина Матвиенко за несколько дней пребывания в КНР встретилась не только с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном, с руководством провинции Хубэй, но и с председателем КНР Си Цзиньпином.



Диалог с главой государства продлился более часа. Он по-русски приветствовал российских гостей, сказав им «здравствуйте». Си Цзиньпин отметил, что встречается с Валентиной Матвиенко уже в четвертый раз, а с начала года он успел трижды встретиться с президентом России Владимиром Путиным. В частности, на полях саммита «большой двадцатки», который прошел в начале сентября в китайском Ханчжоу, главы двух государств обсудили новые перспективы всестороннего партнерства и сотрудничества, а также стратегического взаимодействия.

По итогам встречи Валентина Матвиенко рассказала о пожелании Си Цзиньпина плотнее координировать двусторонние усилия на всех международных площадках, активнее поддерживать друг друга.



— В частности, вместе отстаивать позиции о недопустимости вмешательства в суверенные дела государств, — сообщила она.

Глава КНР осведомлен об актуальной повестке России. В частности, он пожелал успехов в проведении приближающихся выборов в Госдуму 18 сентября.

В 15-летний юбилей договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР китайская сторона продемонстрировала, что готова усилить взаимодействие наших стран как в политическом русле, так и в экономическом ключе.

В свою очередь, по словам Валентины Матвиенко, тесное взаимодействие не было бы возможно без плотного сотрудничества на региональном уровне — уже более 50 субъектов РФ имеют договорные отношения с КНР.



— Это сотрудничество развивается не только в торгово-экономической сфере, но, что очень важно, в гуманитарной сфере, в образовательной, культурной, увеличиваются объемы туризма, — отметила Валентина Матвиенко.

Член делегации сенатор Ильяс Умаханов рассказал, что к выпуску готовится сборник, обобщающий лучшие практики межрегионального сотрудничества и рекомендации, как их развивать.

Валентина Матвиенко уверена, что гуманитарное сотрудничество между двумя странами возрастет с открытием новых генконсульств. Спикер верхней палаты отметила, что ведется плановая работа по реализации межправительственного соглашения об учреждении генконсульства России в городе Ухань. Год назад, в 2015 году, президент Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин подписали этот документ. В свою очередь, китайское генконсульство откроется в Казани. Сейчас идет плановая работа по согласованию места, где будет расположено генконсульство.



— Идет рабочий процесс, формальности утрясаются. Согласовываются места открытия генерального консульства, — уточнила она.



Город Ухань выбран неслучайно. Ухань и Россия связаны неразрывно историческими событиями. В конце 1930-х годов советские пилоты-добровольцы помогали китайским товарищам в победе над японскими захватчиками. В 1938 году состоялось одно из самых крупных воздушных сражений с участием наших земляков. Память о погибших советских пилотах бережно хранят в Китае — имена 200 погибших летчиков увековечены на памятнике в честь освобождения Ухани. Кроме того, советские инженеры в 50-е годы XX века единственные в мире смогли спроектировать первый мост через реку Янцзы. Известно, что британские специалисты из-за сложности проекта отказались от строительства. А в позапрошлом столетии — в 1891 году — будущий император Николай II также посещал провинцию Хубэй, где российские торговцы построили чайные перерабатывающие фабрики.



Обе стороны выразили мнение, что резервы торгово-экономического сотрудничества существуют в продвижении совместных интеграционных проектов на евразийском пространстве, в том числе в рамках сопряжения строительства ЕАЭС и «Экономического пояса Шелкового пути».