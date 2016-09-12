Елена Исинбаева выдвинет свою кандидатуру на пост президента ВФЛА

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева приняла решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). При этом действующий президент ВФЛА министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин не будет участвовать в новых президентских выборах. Об этом «Известиям» рассказал источник в ВФЛА.

— В отсутствие Шляхтина Исинбаева будет безоговорочным фаворитом отчетно-выборной конференции, — пояснил источник. — Свои кандидатуры также могут выдвинуть чемпион Европы по легкой атлетике 2010 года в прыжках в высоту Александр Шустов и бывший легкоатлет Максим Карамашев.

Также, по словам источника, не исключен вариант, при котором выборы президента ВФЛА могут пройти на безальтернативной основе. Елена Исинбаева может стать единственным кандидатом, за которого будут голосовать делегаты конференции. В последнее время это обычная практика для российского спорта. В 2015 году на безальтернативной основе президентом Российского футбольного союза (РФС) стал Виталий Мутко, а пост главы Российской федерации баскетбола (РФБ) занял Андрей Кириленко (в августе 2016-го был переизбран на четыре года также будучи единственным кандидатом).

Выборы нового президента ВФЛА состоятся не раньше 23 ноября 2016 года и не позже 21 февраля 2017 года. Точная дата будет объявлена 23 сентября на заседании главного руководящего органа федерации — президиума. Претендовать на пост президента ВФЛА могут только кандидаты, выдвинутые региональными федерациями. Об этом «Известиям» рассказала пресс-секретарь ВФЛА Алла Глущенко.

Согласно федеральному закону о физической культуре и спорту в РФ, каждая спортивная федерация после окончания Олимпийских игр должна провести отчетно-выборную конференцию, на которой должна быть дана оценка работе ее руководства за четыре года. При этом внеочередные выборы президента ВФЛА состоялись относительно недавно — в середине января 2016 года. Тогда Дмитрий Шляхтин был выбран единогласным решением делегатов.

Своими ожиданиями от предстоящих выборов поделился многолетний президент ВФЛА (1991–2015) Валентин Балахничев.

— Елена Исинбаева — достойный кандидат на пост президента ВФЛА, — заявил «Известиям» Балахничев. — Она способна в краткосрочной перспективе решить проблемы ВФЛА с IAAF и вернуть наших спортсменов к международным стартам. Однако в долгосрочной перспективе президентом федерации должен быть человек, который отвечает определенным критериям. У него должен быть опыт работы, он должен быть тренером, который хорошо разбирается во всех дисциплинах легкой атлетики, и его должны единогласно поддержать делегаты конференции. Я думаю, что, помимо Елены, будут и другие серьезные кандидаты, которые знакомы со спецификой сегодняшнего дня. Не исключаю, что конкуренцию Исинбаевой составят другие олимпийские чемпионы.

Елена Исинбаева объявила о завершении своей профессиональной карьеры 19 августа 2016 года. Днем ранее российская прыгунья с шестом была выбрана в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). На четыре позиции в комиссии МОКа претендовали 23 кандидата. Голосование проводилось среди спортсменов, выступающих на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. За 34-летнюю Елену Исинбаеву было отдано 1365 голосов (4-й результат).

На пресс-конференции, посвященной завершению карьеры, Елена Исинбаева призналась, что не исключает возможности своего участия в выборах президента ВФЛА, назвав это предложение замечательным, но требующим детального анализа.

По словам тренера спортсменки Виталия Петрова, Исинбаева готова к управленческой работе.

— Мне кажется, что она готова возглавить ВФЛА, — сказал «Известиям» Виталий Петров. — Станет ли проблемой отсутствие опыта управленческой работы? У Лены свой благотворительный фонд, которым она занимается уже многие годы. Помимо спортивных интересов, она всегда чувствовала свою социальную ответственность. В такой непростой момент легкую атлетику должен возглавить человек, который имеет высокий международный авторитет. У нее он есть.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram​​​​​​​​​​​​​

