Фраза «польский концлагерь» в Польше будет признана вне закона

Фраза «польский концлагерь» будет приводить к уголовной ответственности как граждан Польши, так и иностранцев. Законопроект о наказании для «проговорившихся» в виде трех лет лишения свободы правительство Польши одобрило в середине августа.



Проект закона направлен на рассмотрение сейма и сената. После подписания президентом и публикации документ вступит в законную силу.

По замыслу авторов законопроекта, стоит употреблять фразу «нацистский концлагерь на территории Польши». Все случаи нарушения будет рассматривать суд, в случае неумышленного произношения фразы «польский концлагерь» гражданину будет грозить только штраф.

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