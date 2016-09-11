В Дагестане полицейского представят к награде за мужество посмертно

В МВД Дагестана решают вопрос о награждении полицейского Магомеда Нурбагандова наградой за мужество. Видеозапись расправы над сотрудником полиции обнаружена на телефоне одного из боевиков, ликвидированных 7 сентября в ходе спецоперации в Избербаше.

Нурбагандов погиб 10 июля около села Сергокала. Перед тем как застрелить стража порядка, боевики заставляли его призвать коллег уйти со службы. Несмотря на реальную угрозу, офицер полиции заявил: «Работайте, братья». После этих слов полицейского убили выстрелом в голову. Всё происходящее боевики сняли на видео.

«В записи на телефоне четко видно и слышно, как вооруженный бандит под дулом пистолета пытается заставить полицейского говорить на камеру, чтобы его друзья и братья ушли из правоохранительных органов. На это молодой полицейский сказал, обращаясь к своим родственникам и знакомым: «Работайте, братья». После этих слов преступник выстрелил в сотрудника полиции», — говорится в сообщении на сайте МВД Дагестана.

Читайте также: Режим КТО в Дагестане отменен после ликвидации шести боевиков

