Российскую микроэлектронику могут передать в ведение ОПК

В октябре секция «Радиоэлектронная промышленность» Научно-технического совета при Минпромторге планирует рассмотреть программу «Байкал 22-08», представляющую собой амбициозный план возврата к идее собственной электронно-компонентной базы (ЭКБ). Замысел программы «Байкал 22-08» — воссоздать специализированную микроэлектронику на ключевых предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Программа с бюджетом в 87 млрд рублей впервые была представлена в 2013 году двумя компаниями из холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростех»), получила официальное одобрение более чем 80 предприятий ОПК, но тогда не нашла поддержки на уровне отраслевого министерства.



Как рассказал «Известиям» высокопоставленный источник в Фонде перспективных исследований (ФПИ), где «Байкал 22-08» был одобрен в 2015 году, вновь представить проект к обсуждению было признано целесообразным после включения ряда российских предприятий электронной промышленности в санкционные списки Агентства промышленности и безопасности США (BIS).



6 сентября было объявлено, что в санкционный список включены зеленоградские «Ангстрем-Т», «Ангстрем-М»,«НИИМЭ и Микрон» и ряд предприятий той же отрасли: производитель телекоммуникационного и СВЧ-оборудования «Микран», московский производитель электронной радиокомпонентной базы «Внешнеэкономическое объединение «Радиоэкспорт», производитель бортовых комплексов летательных аппаратов Пермская научно-производственная приборостроительная корпорация. Для компаний, включенных в санкционные списки BIS, усложняется поставка комплектующих из США и от тех производителей из других стран, которые зависят от американской индустрии и не захотят конфликтовать с властями США.

— В санкционном списке оказались флагманы российской индустрии микроэлектроники, в свое время сделавшие ставку на развитие западных образцов технологий, — пояснил собеседник «Известий» в ФПИ. — В данной ситуации нашим ответом будет обращение к собственным возможностям, главным образом к потенциалу оборонно-промышленного комплекса. Крупные компании оборонной направленности, такого масштаба, как, например, концерн ВКО «Алмаз-Антей», смогут получить собственные мини-фабрики, что даст им оперативную возможность создания микросхем по собственным проектам. При введении такой программы в ОПК мы к 2025–2030 годам получим до 30 проектно-производственных комплексов на основе отечественных мини-фабрик и 80–120 дизайн-центров специализированной твердотельной ЭКБ, что коренным образом изменит весь пейзаж российской радиоэлектроники.

Близкий к руководству «Росэлектроники» собеседник отметил, что принятие программы «Байкал 22-08» не будет означать увеличение затрат государства на поддержку производителей ЭКБ в целом.

— Для финансирования мероприятий «Байкала 22-08» можно будет перераспределить средства, ранее предусмотренные целевыми программами на закупку и развитие кремниевых технологий по западному образцу, — объяснил собеседник «Известий» в «Росэлектронике».



Так как цель — не крупносерийное производство, а единичное и мелкосерийное изготовление интегральных микросхем, то можно отказаться от групповых процессов — от фотошаблонов и операций с партиями пластин. Вместо этого можно использовать многолучевую электронную литографию и многооперационное кластерное оборудование. Это позволит снизить стоимость и самих технологических линий с чистыми комнатами и стоимость их эксплуатации. В результате чего у России появится экономическая возможность эксплуатировать не одну-две крупносерийные технологические линейки, а создать за 5–7 лет десятки мини-фабрик.

В Минпромторге от комментариев воздержались.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин отмечает, что для решения вопроса с импортонезависимостью в секторе ЭКБ необходимо здраво оценить свой потенциал в плане компетенций и возможной доли рынка.

— Если ты не контролируешь никакой доли на рынке и делаешь только для своих потребностей, то в каждую новую разработку придется инвестировать, — отметил Андрей Ионин. — Решение может быть найдено в формировании технологического альянса странами БРИКС — такая идея уже высказывалась. Если нам удастся такой альянс сформировать, это позволит решить вопрос с недостающими компетенциями и расширить потенциальный рынок для высокотехнологичных разработок.