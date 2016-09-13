В России появится биржа авторских прав 

В России будет запущена биржа интеллектуальной собственности, на которой можно будет купить права на любые объекты авторских прав — музыку, фонограммы, видео, фильмы — для использования на веб-сайтах, в эфирах передач и для публичного исполнения. Разработкой площадки занимается директор Российского союза правообладателей (РСП) и Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Андрей Кричевский. По его словам, цель проекта — постепенная трансформация системы коллективного управления правами в систему индивидуальных сделок между пользователями контента и правообладателями.

— Биржа упростит взаимодействие правообладателей и пользователей, повысит прозрачность сферы управления интеллектуальными правами, в первую очередь авторскими и смежными, — рассказал Андрей Кричевский. — Технологии передачи и воспроизведения контента, каким бы он ни был, развиваются столь стремительно, что борьба с пиратством как с социальным явлением становится похожей на гонку за собственным хвостом. Законодательные возможности защиты прав, например так называемый антипиратский закон, работают преимущественно для крупных производителей контента, а значительное число правообладателей воспользоваться ими не могут. Сегодня существуют возможности, позволяющие не только создать простую систему по продаже и отслеживанию использования объектов интеллектуальных прав, но и убрать любую субъективность из процесса распределения вознаграждения. Сбор в том виде, в котором есть сейчас, когда представители обществ лично ходят и заключают соглашения с пользователями, — это пережиток прошлого. Наша задача — сдвинуть это всё в современность с использованием алгоритмов и технологий.

Биржа интеллектуальных прав планируется как онлайн-сервис, на котором смогут зарегистрироваться как правообладатели, включая непосредственных авторов и исполнителей, так и те, кто планирует использовать в своих целях произведение.

Правообладатели сформируют каталог интеллектуальной собственности и назначат цену за отдельный объект — либо фиксированную, либо начальную для дальнейшего аукциона. Сервис предложит механизм, который поможет правообладателю определить стоимость того или иного произведения, но окончательное решение он будет принимать сам.

Андрей Кричевский считает, что подобная система устранит «человеческий фактор» в тех местах, где он усложняет процессы или делает их непрозрачными, в итоге сделав сферу более технологичной.

Директор по связям с общественностью ФГУП «Фирма «Мелодия» Карина Абрамян считает, что биржа упростит процесс для тех, кому нужно использовать объекты интеллектуальных прав.



— Недавно музыкальные редакторы американского блокбастера очень долго искали правообладателей, чтобы купить песню Высоцкого, в итоге они вышли на нас, — рассказала Карина Абрамян. — Для зарубежных создателей фильмов порой очень сложно найти правообладателя, что-либо выяснить, оформить покупку. А так, представляете, есть сервис, куда заходишь, вбиваешь название песни, смотришь цену, покупаешь — и всё! Не нужно долго искать, переписываться, выходить на кого-то.

По мнению Андрея Кричевского, сервис будет востребован не только в России, но и в других странах, так как сегодня его аналогов не существует.

Планируется, что биржа будет создана до конца 2018 года. Андрей Кричевский уверен, что в перспективе пяти лет подобные сервисы придут на смену системе расширенного бездоговорного коллективного управления авторскими правами и переведут отношения правообладателей и пользователей в индивидуально-договорную плоскость.

Однако, по его словам, прежде чем запустить подобную систему, необходимо проделать большую работу по реформированию сферы коллективного управления авторскими правами. Во-первых, должен быть централизован сбор средств за публичное исполнение и использование в эфире фонограмм и музыкальных произведений — фактически создано «единое окно» для всех категорий пользователей. Во-вторых, необходимо собрать базу правообладателей и объектов интеллектуальных прав (в частности, собрать «цифровые отпечатки» музыкальных и кинопроизведений), позволяющую находить все копии произведения на одной площадке — подобную систему используют Shazam и сервис YouTube.

— Должна быть легкость и простота на каждом этапе взаимодействия участников предлагаемой модели: для пользователей должны быть созданы удобные механизмы получения, использования и оплаты использования любого объекта права, а правообладатели должны получить возможность легко и с минимальными трудозатратами делать результаты интеллектуальной деятельности доступными для пользователей, отслеживать их использование и монетизацию, — пояснил Андрей Кричевский. — То же самое сделал iTunes — правообладатели с удовольствием пришли на площадку, это просто и удобно. То же самое сделал Uber для сферы такси — он с помощью приложения позволяет вам заключать сделку с таксистом напрямую, добавив при этом элемент внешнего контроля — онлайн-систему.



Музыкальный продюсер Арташес Андреасян считает, что подобная биржа необходима в современном мире.

— В России вообще нет реестров, что сильно усложняет работу. Есть западные реестры интеллектуальных прав, все наши композиторы пользуются только ими, — рассказал Арташес Андреасян. — А тот, кто сможет создать биржу для покупки музыки в одном месте, — настоящий гений, это сильно упростит нашу работу.

Основатель агентства Arb Digital Владислав Арбатов считает, что нельзя продавать объекты права — творческие продукты — так же, как обычные предметы.

— Вы и сейчас, например, легко можете приобрести эксклюзивные права на снимок на любом фотостоке, то есть подобные системы функциональной новинкой не являются, — считает Владислав Арбатов. — Автор сам волен выбирать, что ему делать с правами, что и сейчас происходит. Однако здесь может возникнуть отторжение у самих авторов: произведение вполне может никогда не увидеть свет, поскольку оно торгуется как обычный биржевый товар. Если относиться к этому как к товарно-денежным отношениям, это вполне нормальная практика, но если, скажем, автор книги нацелен на ее публикацию, его вряд ли устроит такой подход.