Глава ЦРУ заявил, что США необходимо сотрудничать с Россией

США необходимо взаимодействие с Россией, заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан. Директор ЦРУ высказал мнение, что, несмотря на соперничество России и Вашингтона в одних областях, странам необходимо сотрудничество в других областях. В пример подобного сотрудничества директор ЦРУ привел обеспечение в мире стабильности и урегулирование ситуации в Сирии.

В интервью телеканалу CBS Бреннан отметил, что США должны находить способы сотрудничества в Россией

«Я думаю, что в некоторых областях они являются соперниками. Да, но я полагаю, что есть и другие области, где мы должны находить способы сотрудничать с ними, потому что они также имеют личную заинтересованность в обеспечении стабильности и ликвидации террористических сетей», — сказал Джон Бреннан.

Также директор ЦРУ отметил технический потенциал России в сфере киберпространства. США «должны очень, очень настороженно относиться к сбору Россией информации и тому, что она может сделать» с этими сведениями, предупредил Бреннан.



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