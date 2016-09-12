Голикова: пока трудно говорить об эффективности докапитализации банков

За период с 1 апреля по 1 июля 2016 года у 30% докапитализированных банков отмечено снижение капитала и у 40% — снижение норматива достаточности собственных средств. При этом у 20% тенденция к снижению обоих показателей продолжается уже два квартала, свидетельствуют промежуточные результаты мониторинга Счетной палаты РФ эффективности части антикризисной программы по докапитализации банков через ОФЗ.



О результатах исследования, проведенного палатой, рассказала ее председатель Татьяна Голикова.

По ее словам, пока правительство не определилось окончательно, будет ли в каком-то виде продлена антикризисная программа. Докапитализация банков через ОФЗ стала одной из самых дорогостоящих мер предыдущих периодов, для ее осуществления было выделено около триллиона рублей. При этом правительство РФ поставило условие об увеличении кредитования экономики ежемесячно на 1%, но банки могли также проводить кредитование региональных бюджетов.



Как считает Татьяна Голикова, пока трудно говорить об эффективности этой части антикризисной программы.

— Мы в ежеквартальном режиме осуществляем мониторинг этой программы. При необходимости выходим с проверками в банки, которые получили ОФЗ. Конечно, нельзя говорить, что эта программа ничего не дала. Безусловно, этот триллион стабилизировал в 2015 году ситуацию на банковском рынке. Мы не могли качественно оценить в 2015 году результативность этой меры, в силу того, что большую часть средств банки получили только во второй половине 2015 года.

Вместе с тем председатель Счетной палаты считает, что пока долгосрочные программы кредитования не создают особого эффекта для экономики.

— Докапитализированные банки предоставили кредитов и разместили средства в облигации приоритетных отраслей экономики в объеме порядка 5,4 трлн рублей. Если смотреть структуру, то 77,4% кредитования – это пополнение оборотных средств. Кредиты как правило краткосрочные и представляются по рыночным процентным ставкам. Долгосрочных вложений банки пока не демонстрируют, — подчеркнула Татьяна Голикова.

Ранее в Счетной палате сообщили, что докапитализация банков в 2015 году не выполнила свою основную задачу — кредитование приоритетных отраслей экономики, поскольку кредитные ресурсы часто направлялись не на развитие производства, а на цели поддержания краткосрочной ликвидности предприятий и организаций реального сектора.



Подробнее о ситуации с бюджетом 2016 года читайте в эксклюзивном интервью главы Счетной палаты РФ Татьяны Голиковой «Известиям»: «СП и Минфин закроют «форточки» для утекания бюджетных ресурсов».

