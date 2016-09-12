Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
12 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Культура   |     |   написать авторам

Алексей Иванов: новый роман придет из телевизионного сериала

Знаменитый писатель, лауреат премии «Книга года» — о новом романе «Вилы», истинном значении пугачевского бунта и секретной формуле романа нового типа

Фото предоставлено пресс-службой Алексея Иванова

Писатель Алексей Иванов, литературный отец знаменитого пропившего глобус географа, не любит публичности и редко дает интервью. Однако на минувшей ярмарке ММКВЯ был вынужден уступить журналистам. Во-первых, Иванов приехал не с пустыми руками, а привез новую книгу «Вилы». Во-вторых, роман Алексея Иванова «Ненастье» получил премию «Книга года», одержав победу в номинации «Проза года».

— Алексей, поздравляем с победой в «Книге года».

— Спасибо, мне приятно. У меня с этой премией хорошие отношения. «Книгу года» я уже получал, по-моему, в 2005 году за «Сердце Пармы». Так что я дважды наступил на эти грабли.

— Очень кстати заговорили о сельхозинструментах. Вы на ярмарку приехали с «Вилами», книгой о пугачевском бунте. У меня вопрос к названию. Оно что означает?

— Это жаргонное словечко. Ну когда говорят «вообще вилы!» в смысле «кошмар, ужас».

— Я думала, это точка бифуркации: когда говорят, вилочка — значит есть несколько путей развития. Стало быть, вилы — это когда большая развилка.

— Нет, не развилка, а именно катастрофа. Пугачевщина — катастрофа для России, и простонародное определение «вилы» вполне применимо.

— В аннотации к «Вилам» говорится о том, что мы до сих пор неправильно воспринимаем восстание. Надо бы воспринимать его не как бунт, а как попытку создания новой элиты.

— Разумеется, это был бунт, но целью его была не свобода от крепостной зависимости, а выведение казачества на роль элиты. По крайней мере так воспринимал это сам Пугачев. Во времена Екатерины Россия стала мировым промышленным лидером, победила всех внешних врагов, и дворянству стало комфортно без всякой миссии. А нацию безответственная элита не устраивала. Тогда-то Пугачев и объявил казачество новой элитой России и социальным идеалом. Конечно, этот проект был архаичным для эпохи Просвещения и нежизнеспособным, но зато мобилизовал массы на мятеж.

— А что значит «наложить историю на территорию»?

— Это метод, которым я вскрываю суть пугачевщины. На каждой территории она имела свой формат. На Яике пугачевщина была корпоративной войной: яицкое казачество выступило против оренбургского. В Башкирии она стала национально-освободительной войной: башкиры сражались с российским государством за возвращение их родовых прав. На горных заводах Урала это была гражданская война: приписные крестьяне атаковали заводы, и крепостные рабочие сами защищали свои предприятия от крестьян. Наконец, в многоукладном, многонациональном и многоконфессиональном Поволжье пугачевщина превратилась в криминальную войну всех против всех.

— У Ивана Жданова есть строчки: «есть такое время, за которым никаким часам не уследить». Если бы не было летописей и документальных источников, история пугачевщины сохранилась бы?

— В народе память о пугачевщине охраняется в соответствии с региональной идентичностью. Работая над книгой, я объехал весь маршрут Пугачева, и было очень интересно сравнивать типологию памятников. Например, в Башкирии пугачевщина — в первую очередь война вождя Кинзи Арсланова и батыра Салавата Юлаева. Памятник Салавату в Уфе — самый большой конный монумент России. Салават — герой эпоса и мифа, а такой герой обязательно должен уходить в землю, так сказать, становиться родной землей, и в Башкирии почитают множество пещер и скал Салавата. А в Поволжье во времена пугачевщины марийцы и чуваши во многом сохраняли язычество, поэтому память о Пугачеве хранит священный Пугачевский дуб в национальном парке «Марий Чодра» и священная роща Сорминская кереметь.

— Кстати, как вы относитесь к точке зрения Фоменко с Носовским о том, что Пугачев свой бунт проводил в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве.

— Пугачев сам обманул Фоменко и Носовского, потому что для важности переименовал те места, где сражался. Оренбург он назвал Петербургом, станицу Берды — Москвой…

— И жил Пугачев во дворце…

— В Бердах под Оренбургом он велел оклеить свою избу золотой бумагой, взятой из разграбленного бухарского каравана. Эта «золотая изба» и называлась дворцом, перед которым несли караул его «гвардионцы».

— Я представляла себе Пугачева старым дядькой с бородой, а из вашей книги узнала, что ему 32 года всего.

— Дело в том, что возраст в те времена определялся социальной ролью. Если у человека появлялся ребенок — он становился мужчиной, пусть даже в семнадцать лет. Если у него внук — он старик, ну и что, что ему сорок лет. Пугачев был на пятнадцать лет моложе меня. Салавату было всего девятнадцать. И все атаманы, которых мы представляем взрослыми мужиками, тоже были совсем молодыми и вели себя соответственно. Тот же Пугачев за год бунта женился пять раз. Главным сокровищем атаманов был обоз, где ехали «царицки», — пленницы, любовницы, одним словом, гарем. Этот обоз атаманы спасали с большей самоотверженностью, чем свои знамена. Кстати, при допросе одна из наложниц Пугачева говорила, что все жены спят в походном шатре, а Пугачев — «между нами в середках». Так он проводил свой воинский досуг.

— Вот и о досуге заговорили. У нас Год кино. Как вы относитесь к экранизациям ваших произведений?

— Отношусь положительно. Кино очень мощно продвигает литературу, да и не только продвигает. Кино сейчас стало «главнейшим из искусств», это оно создает культурные тренды и влияет на литературу так, как раньше литература влияла на кино. Думаю, что роман нового типа придет из кинематографа. Причем не «большое кино», которое превратилось в зрелище со спецэффектами, а сериал вроде тех, что снимают компании «НВО» и «АМС». Драматический сериал — на сегодня самый продвинутый культурный продукт мейнстрима.

— При этом вы под сериалом имеете в виду не «Санта-Барбару», а современный продукт, правильно?

— Конечно. Драматический сериал довел до логического конца эволюцию постмодерна. Глумливая деконструкция, которой славится российский постмодернизм, — только остановка на пути, почему-то объявленная у нас финалом. Подлинный постмодерн — это новый уровень развития реализма, возвращающий реализму возможность говорить о мире адекватно. Постмодерн — всегда симбиоз противоположных парадигм. Конечно, этика в нем переходит в статус развлечения, что продиктовано стилистикой «общества потребления», но сохраняется общая гуманистическая система координат.

— Признаться, я ничего не поняла. Вы сейчас с кем разговаривали?

— Поясню на примере, скажем, «Игры престолов». Этот сериал смонтирован из двух противоположных парадигм — из исторического натурализма и фэнтези. Однако зритель видит живых людей в обстоятельствах морального выбора, а не умозрительных идеальных персонажей в фантастическом мире, и не теряет понимания «что такое хорошо и что такое плохо».

— В принципе это аффективное противоречие, которое еще наш психолог Выготский придумал. Чтобы получить аффект, нужно столкнуть две противоположности. Например, высокое и низкое.

— Ясное дело, что всё это придумали не режиссеры сериалов. Путь к этой эстетической системе указали титаны культуры и литературы — Умберто Эко, Милорад Павич, Маркес, Зюскинд, Фаулз. А режиссеры просто перевели открытия титанов в мейнстрим. Разработали успешную технологию.

— Увидим ли мы сериалы по вашей новой книге?

— По «Вилам» — вряд ли, это же нон-фикшн. А вот по «Ненастью» — уже точно да. Канал «Россия» купил права, обещают, что сериал будет одним из ключевых телепроектов.

Справка «Известий»

Алексей Иванов — писатель, сценарист, культуролог. Окончил факультет истории искусств Уральского государственного университета (Екатеринбург). В 1990-е работал учителем, сторожем и гидом-проводником. Автор книг «Географ глобус пропил», «Ненастье», «Сердце Пармы», «Псоглавцы» и другие. Фильм «Царь» (реж. Лунгин) по сценарию Иванова в 2009 году представлял Россию на Каннском фестивале. Четырехсерийный документальный фильм А. Иванова «Хребет России» в 2010 году был показан на Первом канале. По роману «Географ глобус пропил» в 2013 году был снят фильм с Константином Хабенским в главной роли.  

Написать комментарий
Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

Алексей Иванов: новый роман придет из телевизионного сериала

Алексей Иванов: новый роман придет из телевизионного сериалаЗнаменитый писатель, лауреат премии «Книга года» — о новом романе «Вилы», истинном значении пугачевского бунта и секретной формуле романа нового типа

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Интервью

Евгений Писарев

худрук театра им.Пушкина

Все интервью

Интервью

Александр Соколов

ректор Московской консерватории

Все интервью

Интервью

Владимир Епифанцев

актер

Все интервью

Интервью

Максим Аверин

заслуженный артист России

Все интервью

Интервью

Ирина Мазуркевич

народная артистка России

Все интервью
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке