Полицейский в Дагестане получит награду за мужество перед расстрелом

Убитый в июле боевиками офицер полиции Магомед Нурбагандов будет посмертно представлен к государственной награде за мужество и верность присяге перед расстрелом. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

После операции по ликвидации боевиков в Избербаше в руках полиции оказался телефон одного из них. В найденном там видео запечатлен расстрел двух мужчин в лесу в июле около села Сергокала. Боевики приставили пистолет к голове полицейского и потребовали от него обратиться к коллегам с призывом уйти из полиции. Однако Нурбагандов произнес «Работайте, братья», после чего был убит выстрелом в голову, сообщает «РИА Новости».

«Руководство МВД России готовит представление о награждении государственной наградой посмертно Магомеда Нурбагандова… Полицейский перед лицом смерти остался верен присяге», — сказала Волк.

Также сообщается, что руководство МВД РФ встретится с семьей погибшего и лично поблагодарит родных полицейского за воспитание достойного сына.