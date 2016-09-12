Антитабачный закон в России может быть смягчен

В 2017 году Минэкономразвития намерено провести оценку действия антитабачного закона. Нормативный акт существенно ограничил места курения в общепите и запретил продажу сигарет в ларьках, что привело к сокращению их числа вдвое по всей стране. Если по результатам проверки окажется, что закон создает серьезные барьеры для предпринимателей, его могут скорректировать.

Оценку фактического воздействия закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», который вступил в силу в феврале 2013 года, Минэк наметил провести во втором полугодии 2017 года, следует из базы документов regulation.gov.ru. Министерство проанализирует нормативный акт, чтобы понять, не затрудняет ли он ведение предпринимательской деятельности и не приводит ли к возникновению необоснованных расходов бюджета.

Дискуссию о возвращении табака и алкоголя в киоски уже начали регуляторы — Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минпромторг, Минэкономразвития, которые весной этого года начали обсуждать этот вопрос. Свои предложения должен был внести Минпромторг. Однако, как уточнили в ведомстве, пока в ФАС их не направляли.

Как следует из обращения «Табакпрома» в Минэк, значительные убытки также понесли и рестораны, кафе, бары. По оценке Федерации рестораторов и отельеров, их доходы упали на 20–30%.

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Антитабачный закон может быть смягчен после проверки Минэка