Сотрудники СКР провели выемку документов в московском офисе ЦБ

Представители Следственного комитета России (СКР) и ОМОНа в пятницу провели выемку документов в офисе Центробанка РФ на улице Балчуг в Москве. Сотрудники регулятора подтвердили визит следователей.

Другой источник завил, что причиной выемки могла быть ситуация с Международным акционерным банком (МАБ), который был лишен лицензии в феврале. Еще один источник подтвердил, что кроме прочих бумаг изымались и документы по МАБ, пишут «Ведомости».

Собеседник издания также выразил удивление визитом следователей, так как, по его словам, ЦБ сам всегда предоставлял такие вещи органам по запросу.

Вместе с тем, в пресс-службе ЦБ заявили, что следователи действительно приходили, однако эо связано с рядом сотрудников, а результаты проверки пока не известны.

Как писали «Известия», Банк России с 3 февраля отозвал лицензию у столичного Международного акционерного банка (МАБ) за неверную оценку кредитного риска и утрату капитала.

МАБ допускал нарушения банковского законодательства и нормативных актов ЦБ при оценке кредитного риска. Затем регулятор потребовал сформировать резервы, адекватные принятым рискам, но кредитная организация полностью утратила собственные средства. В связи с низким качеством активов Агентство по страхованию вкладов не стало проводить процедуру финансового оздоровления банка.