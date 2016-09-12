Мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам

Мусульмане всего мира празднуют один из двух своих главных праздников – Курбан-Байрам. Верующие приносят в жертву барана, корову или другой домашний скот, раздавая часть мяса бедным. Кроме того, праздник знаменует окончание хаджа — ежегодного паломничества в священную для последователей ислама Мекку. Курбан-байрам приходится на десятый день священного месяца Зуль-Хиджа - месяц совершения хаджа.



Курбан-байрам отмечается три дня. В столице России в связи с праздником сегодня перекрыто около 15 улиц.

