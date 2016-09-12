Пхеньян готов провести ядерные испытания на полигоне Пхунгери

В столице Южной Кореи - Сеуле считают, что КНДР может провести новое ядерное испытание. Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на агентство Рёнхап и представителя министерства обороны Южной Кореи Мун Сан Гюна.

«Наблюдения показали, что Север завершил подготовку к проведению ядерных испытаний, которые могут пройти в третьем туннеле, не использовавшемся ранее, в любое время», - приводит агентство слова Мун Сан Гюна



По его словам, согласно оценкам разведывательных служб США и Южной Кореи, Пхеньян готов провести последующие ядерные испытания в районе полигона Пхунгери в любой момент.



Напомним, что в минувшую пятницу около 09:30 по местному времени (03.30 мск) в Северной Корее было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0. Позже власти КНДР заявили об успешном проведении испытания ядерного оружия. По оценке южнокорейских военных, мощность взрывного устройства могла составить около десяти килотонн.

Тогда ядерные испытания КНДР осудили в правительстве Японии, США, Южной Кореи и ряда стран Евросоюза. В российском МИДе заявили, что Москва настаивает на прекращении подобных действий, проводимых Пхеньяном.