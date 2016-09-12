Президент России поздравил мусульман с Курбан-байрамом

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Мусульманская община активно участвует в жизни страны, вносит значимый вклад в воспитание молодежи, развитие межрелигиозного и межнационального диалога. И конечно, ее деятельность очень важна для поддержания мира и гражданского согласия в обществе», — говорится в документе.

По словам главы государства, праздник Курбан-байрам на протяжении веков играет огромную роль в жизни мусульманской уммы, служит сближению людей, приобщает их к непреходящим ценностям ислама, воспитывает бережное, уважительное отношение к древней истории, обычаям и заветам предков.

Праздник знаменует окончание хаджа — ежегодного паломничества в священную для последователей ислама Мекку. Курбан-байрам отмечается три дня. В Москве в связи с праздником сегодня перекрыто около 15 улиц.