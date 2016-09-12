Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
12 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Президент России поздравил мусульман с Курбан-байрамом

Владимир Путин отметил, что мусульманская община вносит значимый вклад в развитие межрелигиозного диалога

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Мусульманская община активно участвует в жизни страны, вносит значимый вклад в воспитание молодежи, развитие межрелигиозного и межнационального диалога. И конечно, ее деятельность очень важна для поддержания мира и гражданского согласия в обществе», — говорится в документе.

По словам главы государства, праздник Курбан-байрам на протяжении веков играет огромную роль в жизни мусульманской уммы, служит сближению людей, приобщает их к непреходящим ценностям ислама, воспитывает бережное, уважительное отношение к древней истории, обычаям и заветам предков.

Праздник знаменует окончание хаджа — ежегодного паломничества в священную для последователей ислама Мекку. Курбан-байрам отмечается три дня. В Москве в связи с праздником сегодня перекрыто около 15 улиц.

Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

Президент России поздравил мусульман с Курбан-байрамом

Владимир Путин отметил, что мусульманская община вносит значимый вклад в развитие межрелигиозного диалога

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Максим Кононенко

публицист

Все мнения

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения

Мнение

Валерий Доронкин

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке