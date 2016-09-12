Вавринка старался не показать Джоковичу, что ему «сложно и больно»

По словам швейцарского теннисиста Стэна Вавринки, победившего первую ракетку мира серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США (US open), после матча он был совершенно пуст, так как старался не показать сопернику, что ему сложно и больно.

«После матча я был совершенно пуст. Я оставил все силы на корте. Я пытался быть жестким с самим собой. Старался не показать сопернику, что мне сложно и больно», — сказал Вавринка. Его слова цитирует «Советский спорт».



По его словам, было трудно, но сейчас он счастлив и гордится своим достижением. Также швейцарец отметил, что «если ты хочешь победить первую ракетку мира, то должен сделать всё для этого».



По его словам, у него не было цели стать первой ракеткой мира или выиграть турнир «Большого шлема». Единственное, что он хочет сделать, — сыграть на пределе, чтобы потом ни о чем не жалеть.

Напомним, что матч продолжался 3 часа 54 минуты и завершился со счетом 6:7 (1:7), 6:4, 7:5, 6:3 в пользу швейцарца. Победа на US Open стала первой в карьере для Вавринки, который уже побеждал на Australian Open (Открытый чемпионат Австралии по теннису) в 2014 году и «Ролан Гаррос» в 2015-м.







