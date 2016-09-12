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На стрелявших из автомобилей в Москве заведено уголовное дело

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Подозреваемые отпущены под подписку о невыезде

По факту стрельбы из машин свадебного кортежа возле парка «Царицыно» на юге Москвы возбуждено уголовное дело о хулиганстве, подозреваемые отпущены под подписку о невыезде.

«По факту стрельбы из оружия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ  «Хулиганство». Подозреваемые в правонарушении отпущены под подписку о невыезде», — Об этом сообщили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Отмечается, что в Москве задержали участников двух свадебных кортежей, стрелявших в воздух. Три из четырех авто удалось остановить на Новоцарицынском шоссе у КПП парка «Царицыно», четвертую машину позже задержали на улице Каспийская. Похожее происшествие произошло на Ленинградском проспекте с водителем Porsche.

Напомним, что накануне днем на службу «02» поступило сообщение о стрельбе из нескольких автомобилей на улице Борисовские пруды. Позднее сотрудники полиции изъяли травматическое оружие у участников свадебного кортежа. Кроме пистолета, изъяты и патроны к нему, рассказали в полиции.

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Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

На стрелявших из автомобилей в Москве заведено уголовное дело

Подозреваемые отпущены под подписку о невыезде

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