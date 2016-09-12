Жуков: ошибка с мельдонием может дорого обойтись WADA

Серьезная ошибка с мельдонием может дорого обойтись Всемирному антидопинговому агентству (WADA). Так считает глава Олимпийского комитета России Александр Жуков. По его словам, спортсмены, пострадавшие из-за ситуации с мельдонием, начнут подавать иски в гражданские суды.

«История с мельдонием — ошибка WADA, и она может многого стоить Всемирному антидопинговому агентству. Я говорил об этом на сессии МОК в Рио. Меня поддержали другие делегаты. Решение по препарату принималось без проведения необходимых лабораторных и медицинских исследований. Прежде всего не выяснили, сколько времени мельдоний может содержаться в организме спортсмена. Это дошло до WADA, но слишком поздно, окончательные выводы отсрочили сначала до 1 марта, теперь — до 1 октября», — сказал Жуков в интервью ТАСС.

Напомним, милдронат, в состав которого входит мельдоний, был внесен в список препаратов, запрещенных WADA, с 1 января 2016 года. Он относится к классу «гормоны и модуляторы метаболизма» и запрещен как в соревновательный, так и во внесоревновательный периоды. Добавление мельдония в перечень запрещенных препаратов привело к серии громких скандалов с именитыми российскими спортсменами.

Стоит отметить, что газета USA Today сообщала, что Всемирное антидопинговое агентство внесло мельдоний в черный список по запросу американского ведомства.

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