Аэропорт Жуковский принял первый регулярный рейс

Аэропорт Жуковский в понедельник принял первый регулярный рейс. В новой воздушной гавани в 9.54 мск приземлился самолет, выполнявший рейс из Минска в Москву.

Борт национального перевозчика Белоруссии, авиакомпании «Белавиа», в новый московский аэропорт прибыл с опозданием на 40 минут. В Жуковском он должен был приземлиться в 915 мск. Представитель воздушной гавани сообщил, что это было связано с задержкой вылета из Минска.

Полет в Минск из Жуковского обойдется вдвое дешевле, чем из других аэропортов. Регулярные рейсы авиакомпания «Белавиа» будет совершать ежедневно на самолетах типа Embrarier 175. Стоимость билета в одну сторону составит примерно 2,4 тыс. рублей, а в обе стороны — от 4,5 тыс. рублей.

На сегодняшний день Минск является единственным городом, куда можно улететь из нового московского аэропорта.

Сейчас полеты из аэропорта уже имеют право осуществлять авиакомпании «Ямал», «Уральские авиалинии», «ВИМ-Авиа», сообщает телеканал «Звезда». Авиаперевозчики планируют выполнять полеты в страны Европы и Средней Азии.

«Известия» ранее сообщали, что с осени 2016 года между Москвой и Жуковским начнет курсировать скоростная электричка. Она будет ходить от ближайшей к новому аэропорту железнодорожной станции Отдых до Казанского вокзала в Москве. В сутки будет курсировать 30 пар экспрессов.

Напомним, московский аэропорт в Жуковском открылся 30 мая. Пропускная способность воздушной гавани должна составить 12 млн пассажиров в год.



К 2021 году планируется расширить терминал и открыть второй. Кроме этого, в аэропорту построят две автомобильные стоянки и центр техобслуживания самолетов.

