Появилось видео загоревшегося на Кутузовском проспекте автобуса

В Москве загорелся автобус при движении в сторону области возле дома 55 на Кутузовском проспекте. Водитель остановил машину и успел высадить пассажиров, пострадавших нет. Один из очевидцев пожара заснял его на видео.



На видеокадрах видно, что автобус полыхает посреди проезжей части. Огонь охватил заднюю часть машины, в небо вздымается огромный столб черного дыма, сообщает РЕН ТВ.

Также сообщается, что площадь возгорания составила 12 кв. м. Огонь вспыхнул в моторном отсеке автобуса, а затем перекинулся в заднюю часть салона, где воспламенилась обшивка.

Загоревшийся автобус на западе Москвы не принадлежит ГУП «Мосгортранс» и частным перевозчикам, которые осуществляют перевозки в городе по госконтракту.

«В Мосгортрансе нет автобусов марки Scania. В парке предприятия — в основном автобусы отечественного производства «Лиаз». Также имеется 100 машин Mercedes», — цитирует ТАСС сообщение в пресс-службы Мосгортранса.

В ГКУ «Организатор перевозок» также сообщили, что на городских маршрутах автобусы этой марки не работают по госконтракту.



По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

