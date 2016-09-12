Brent упала ниже $48 на фоне роста числа буровых установок в США

Утром в понедельник стоимость ноябрьских фьючерсов смеси снижалась до $47,34 за баррель
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, отыгрывая информацию американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes об увеличении числа буровых установок в США. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Утром в понедельник стоимость ноябрьских фьючерсов Brent снижалась до $47,34 за баррель. Цена октябрьских фьючерсов WTI снижалась до $45,15 за баррель.
Напомним, в минувшую пятницу Baker Hughes опубликовала данные о том, что за рабочую неделю число буровых установок в США выросло на 11 единиц, или на 2,21%, до 508 единиц. При этом в годовом выражении показатель сократился на 340 единиц, или на 40,09%. Информация вызвала негативную реакцию инвесторов, опасающихся ухудшения положения с сохраняющимся переизбытком предложения на рынке.
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