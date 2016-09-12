В ДНР заявляют, что Украина использует несовершеннолетних диверсантов

В самопровозглашенной Донецкой народной республике раскрыта агентурная сеть несовершеннолетних диверсантов. Как сообщает министерство государственной безопасности ДНР, в сеть вошли семеро подростков. Их организатор — сотрудник украинской спецслужбы Игорь Рицко (позывной «Алмаз»).



«За указанный период были совершены подрывы автомобилей гражданских лиц, военной машины связи, МТЛБ, служебного автомобиля ясиноватского горотдела МВД и других гражданских и военных объектов», — цитирует «Ридус» представителя в министерстве народной республики.

Сотрудники МГБ в настоящий момент ведут комплекс необходимых следственных и оперативно-разыскных мероприятий. Министерство призвало международные правозащитные организации обратить внимание на вовлечение Киевом в преступную и диверсионную деятельность подростков.

В конце августа СМИ сообщали, что Киев перебросил в Донбасс отряд девушек-диверсантов. В их задачу входит вербовка ополченцев и создание агентурной сети.