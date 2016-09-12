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Самый высокий в мире навесной мост построили в Китае

На возведение сооружения ушло три года и было потрачено более $150 млн

В Китае завершили строительство самого высокого в мире навесного моста. Его высота составляет 565 м, длина — 1,34 м. 

Самый высокий в мире вантовый мост находится в долине Бэйпаньцзян на юго-западе Китая. Новое сооружение является частью скоростной магистрали, соединяющей провинции Чжэцязн и Юньнань. 

Как передает сайт «Комсомольской правды», возведение моста заняло три года.

Строительство навесного моста было начато в 2013 году. Казне Поднебесной он обошелся в $150 млн. 

До сегодняшнего дня самым высоким в мире считался мост через реку Сыдухэ высотой 495 м.

«Известия» ранее сообщали, что в КНР 20 августа открыли самый длинный и высокий в мире стеклянный мост. Он находится в национальном парке Чжанцзяцзе китайской провинции Хунань. Стеклянный мост установлен на высоте 300 м и соединяет две скалы.

Новый мост побил сразу 10 мировых строительных рекордов. Его длина составляет 430 м, ширина равна 6 м. Сооружение состоит из 99 трехслойных прозрачных стеклянных панелей.

Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

Самый высокий в мире навесной мост построили в Китае

На возведение сооружения ушло три года и было потрачено более $150 млн

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