Явка на парламентских выборах в Белоруссии составила 74,8%

Окончательная явка избирателей на парламентских выборах в Белоруссии составила 74,8%. Об этом заявила глава ЦИК страны Лидия Ермошина на пресс-конференции в Минске в понедельник.

«Окончательная явка составила 74,8%. Явка на этих выборах в целом совпадает с показателями выборов, прошедших четыре года назад. На предыдущих парламентских выборах в 2012 году итоговая явка избирателей составила 74,61% от общего числа включенных в списки избирателей», — приводит ее слова агентство «РИА Новости».

Ермошина отметила, что депутаты были избраны по всем округам страны. От Либерально-демократической партии был избран один человек, от Белорусской патриотической партии — три, от оппозиционной Объединенной гражданской партии — один, от Республиканской партии труда и справедливости — три, от Коммунистической партии Белоруссии — восемь.

Глава ЦИК Белоруссии добавила, что, скорее всего, в пятницу будут подведены официальные итоги выборов. Она также сообщила, что 10 октября откроется первая сессия палаты представителей.

Выборы депутатов палаты представителей национального собрания проходили по мажоритарной системе — в 110 округах выбирали 110 депутатов из 484 претендентов. Голосование завершилось в минувшее воскресенье.