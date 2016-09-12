СКР проверяет обстоятельства падения подростка на железнодорожные пути

Следственный комитет России начал проверку по факту падения подростка на железнодорожные пути на западе Москвы. Он сорвался с моста и упал на высоковольтные провода. Пострадавший госпитализирован с сильными ожогами и травмой позвоночника.

Инцидент произошел в воскресенье вечером. Следственные органы проводят доследственную проверку после травмирования 16-летнего подростка, сообщает «ТВ Центр».

Москвич госпитализирован с ожогами и травмой позвоночника. По информации некоторых СМИ, у него диагностировали также перелом основания черепа.



По предварительным данным, двое подростков 15 и 16 лет находились на железнодорожном мосту в районе станции Матвеевская Киевского направления. Один из них упал на высоковольтные провода после того, как решил спуститься вниз по мосту, однако не удержался сорвался вниз.



По рассказам друзей подростка, он был абсолютно трезв, просто не рассчитал свои силы. Когда он забрался на мост, его несколько раз ударило током, и парень упал на рельсы, пишет сайт «Комсомольской правды».

Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

