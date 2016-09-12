Наблюдатели: выборы в Белоруссии были демократичными

Парламентские выборы в Белоруссии были открытыми и прозрачными. Об этом заявили наблюдатели стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По словам главы миссии Рашида Алимова, выборы прошли в соответствии с национальным законодательством, все мероприятия избирательного процесса проходили открыто и широко освещались в СМИ. От ШОС в Белоруссии работали 10 наблюдателей. Представители организации наблюдали за выборами в Белоруссии впервые.

О легитимности выборов в Белоруссии заявили и наблюдатели от СНГ. Исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев заявил, что в Белоруссии было «обеспечено свободное волеизъявление граждан, выборы проведены в соответствии с конституцией и избирательным законодательством республики», сообщает ТАСС.

Выборы депутатов нижней палаты белорусского парламента — Национального собрания — состоялись 11 сентября. Они прошли по мажоритарной системе, в 110 округах было избрано 110 депутатов. Явка составила около 75%.

На выборах работали международные наблюдатели: 333 человека от СНГ, 341 — от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, 39 — от Парламентской ассамблеи ОБСЕ, а также от других международных организаций.