«Матч «Спартака» с «Локо» доказывает, что Россия — футбольная страна»

Среди посетителей VIP-ложи стадиона «Открытие-Арена» на воскресном дерби «Спартак»–«Локомотив» (1:0) оказался руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ), член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин. В эксклюзивном интервью корреспонденту «Известий» Алексею Фомину он поделился впечатлениями об атмосфере на матче и раскритиковал главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого и защитника армейцев Василия Березуцкого, высказавшихся о том, что Россия — нефутбольная и неспортивная страна.



— Тут недавно заявили, что у нас нефутбольная и неспортивная страна. Судя по тому, сколько зрителей собралось на матче «Спартак»–«Локомотив», я могу с полной уверенностью сказать, что у нас абсолютно спортивная и абсолютно футбольная страна. И всё зависит от того, как футболисты играют на поле и кто их тренирует. Поэтому видно, что в «Спартаке» проявился тренер-мотиватор. Видно, как ребята стали играть, как они отдают себя игре, борьбе на каждом участке поля, команде, болельщикам. И это сказывается как на результате, так и на посещаемости.

— Леонид Слуцкий аргументировал свою фразу про нефутбольную страну тем, что ЦСКА не смог продать к открытию своего нового стадиона больше 8 тыс. абонементов. С чем, на ваш взгляд, это связано?

— Это говорит о том, что такие игроки, как Березуцкий, и такие тренеры, как Слуцкий, исходят из того, что народ в стране не тот. Им бы поменять народ, поменять болельщиков, а так [у них] всё получается. Поэтому мы говорим о том, кто хочет работать. Кто любит свою страну, свою профессию, свой народ — тот будет делать для этого всё, что может. А кто не хочет этого делать и готов получать от своей деятельности только какие-то дивиденды — тот будет говорить, что у нас всё время чего-то не хватает.



— Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко летом поручил комитету по этике разбирательство в отношении Леонида Слуцкого после его заявления, что если человек — арбитр (особенно российский), его уже можно бить. Вы для себя сформулировали отношение к этой истории?

— Думаю, это была не самая актуальная тема для комитета по этике. Я в свое время поднимал вопрос, чтобы этот орган мог сам инициировать дела, которые мы должны рассматривать. К сожалению, реакции не последовало. И сейчас это может происходить только после поручения президента РФС. Мою позицию о придании комитету по этике более независимого статуса тогда почему-то не поддержал никто, включая председателя комитета Лукина (Владимир Лукин, президент Паралимпийского комитета России. — «Известия»). Поэтому говорить о темах, которые должен поднимать комитет по этике, нужно отдельно. А что касается конкретно того высказывания Слуцкого о судьях, у меня складывается впечатление, что для Леонида Викторовича просто важно, что он скажет и как он будет выглядеть на фоне этого высказывания. То есть главное — форма, а не содержание.

— Что вы думаете о поступке члена белорусской делегации, несшего флаг РФ на открытии Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро?

— Белорусы всегда были нашими братьями и остаются ими сейчас. И то, что они не побоялись показать свое отношение к ситуации, зная, что могут быть за это наказаны, проявили свою солидарность — лучшее подтверждение того, что мы братья, что мы единое целое. На какое-то время от нас попытались оторвать наших братьев-украинцев, но думаю, что это временное явление. А то, что Белоруссия проявила солидарность, причем не только на уровне спортсменов, но и на уровне руководства — это говорит о многом. Не мы одни видим беспредел, который творится в мировом спортивном руководстве. Главное, чтобы у нас внутри страны не было таких отщепенцев, которые так воспринимают спорт и творят подобные вещи.

— Стадион в Санкт-Петербурге когда-нибудь достроят? И будет ли кто-нибудь нести ответственность за срывы сроков сдачи объекта в эксплуатацию и увеличение сметы?

— Конечно, его достроят. У нас страна такая: мы создаем себе трудности, а затем их героически преодолеваем. Обязательно достроим. И у нас будет лучший чемпионат мира по футболу в 2018 году. Я вас в этом уверяю на 100%. А за ситуацию с затяжным строительством и потерянными деньгами обязательно кто-то должен ответить. За все поступки должен кто-то отвечать. Рано или поздно все ответят.

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