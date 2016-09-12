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ФСБ сообщила о задержании вербовщика ИГИЛ в Карелии

Подозреваемый склонял к выезду в Сирию жителей Петрозаводска и Мурманска

Силовики задержали выходца с Северного Кавказа, вербовавшего жителей Петрозаводска и Мурманска в ряды ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка). Об этом сообщили в УФСБ по Карелии.

«Пресечена преступная деятельность гражданина Российской Федерации, выходца из северокавказского региона, систематически осуществлявшего идеолого-вербовочную работу, направленную на склонение жителей Республики Карелия, Мурманской области и Республики Дагестан к вступлению и участию в деятельности бандподполья северокавказского региона», — говорится в сообщении, которое приводит агентство «РИА Новости».

По данным управления, задержанный отправлял потенциальным рекрутам фото- и видеоматериалы, которые были подготовлены членами международных террористических организаций. В частности, подозреваемый вел целенаправленную работу по вербовке жителей Петрозаводска и Мурманска — склонял их к выезду в Сирию и вступлению в ИГИЛ.

В материале уточняется, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Задержанному может грозить до 20 лет лишения свободы.

Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

ФСБ сообщила о задержании вербовщика ИГИЛ в Карелии

Подозреваемый склонял к выезду в Сирию жителей Петрозаводска и Мурманска

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