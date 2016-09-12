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Перевыборы президента Австрии перенесены из-за брака в бюллетенях

Изначально планировалось, что повторное голосование во втором туре пройдет 2 октября

Проведение повторного тура выборов президента Австрии не может состояться 2 октября как планировалось изначально. Причина — массовый брак в заготовленных бюллетенях. Глава МВД страны Вольфганг Соботка заявил, что министерство обратится к парламенту с просьбой перенести дату голосования.

«Я запрошу парламент дать возможность сдвинуть выборы. Это может быть 27 ноября, это может быть 4 декабря», — заявил Соботка, передает «РИА Новости».

1 июля Конституционный суд Австрии из-за нарушений при подсчете бюллетеней отменил итоги второго тура президентских выборов, в которых бывший лидер «зеленых» Александер Ван дер Беллен обошел кандидата Партии свободы Норберта Хофера всего на 30 тыс. голосов.

Новое голосование во втором туре с теми же участниками было запланировано на 2 октября.

Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

Перевыборы президента Австрии перенесены из-за брака в бюллетенях

Изначально планировалось, что повторное голосование во втором туре пройдет 2 октября

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