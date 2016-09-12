Отзыв Galaxy Note 7 обошелся Samsung $22 млрд

Отзыв смартфонов Galaxy Note 7 обошелся Samsung в $22 млрд. Акции южнокорейского производителя электроники и бытовой техники за два дня упали на 11%. Это является крупнейшим снижением стоимости бумаг компании с 2008 года.



Падение акций связано с отзывом новой линейки флагманских смартфонов компании, являющейся основным конкурентом Apple на рынке, сообщает RNS.



Отзыв новых смартфонов Galaxy Note 7 связан с возможным возгоранием и взрывом аккумулятора.

«Известия» ранее сообщали, что Росстандарт проверяет информацию о риске взрыва батарей смартфонов Samsung Galaxy Note 7. Сотовыми телефонами данной модели также запрещено пользоваться во время перелетов ряда мировых авиакомпаний.

Последний случай произошел во Флориде. Из-за взрыва аккумулятора смартфона Galaxy Note 7 сгорел внедорожник. Инцидент произошел 5 сентября в городе Сент-Питерсберг.

