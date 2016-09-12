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Отзыв Galaxy Note 7 обошелся Samsung $22 млрд

Акции южнокорейской компании за два дня упали на 11%

Отзыв смартфонов Galaxy Note 7 обошелся Samsung в $22 млрд. Акции южнокорейского производителя электроники и бытовой техники за два дня упали на 11%. Это является крупнейшим снижением стоимости бумаг компании с 2008 года.

Падение акций связано с отзывом новой линейки флагманских смартфонов компании, являющейся основным конкурентом Apple на рынке, сообщает RNS.

Отзыв новых смартфонов Galaxy Note 7 связан с возможным возгоранием и взрывом аккумулятора. 

«Известия» ранее сообщали, что Росстандарт проверяет информацию о риске взрыва батарей смартфонов Samsung Galaxy Note 7. Сотовыми телефонами данной модели также запрещено пользоваться во время перелетов ряда мировых авиакомпаний. 

Последний случай произошел во Флориде. Из-за взрыва аккумулятора смартфона Galaxy Note 7 сгорел внедорожник. Инцидент произошел 5 сентября в городе Сент-Питерсберг.

Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

Отзыв Galaxy Note 7 обошелся Samsung $22 млрд

Акции южнокорейской компании за два дня упали на 11%

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Максим Кононенко

журналист

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