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Российский банкир может увеличить сумму иска к Литве до 250 млрд руб

Бывший совладелец обанкротившегося литовского банка Snoras Владимир Антонов также собирается подать аналогичный иск к Латвии

Банкир Владимир Антонов, бывший совладелец национализированного Литвой банка Snoras, может увеличить сумму иска к Литовской Республике с 40,1 млрд до 250 млрд рублей.

«Надо понимать, что это (40 млрд рублей) первая цифра. Банк Snoras был частью большой группы, и цифра будет увеличиваться кратно, в разы… Я предполагаю, что мы, наверное, будем говорить об исках к Литве на сумму 230–250 млрд рублей», — цитирует слова банкира агентство «РИА Новости».

Антонов отметил, что в настоящее время готовится отчет об оценке всей группы. Кроме того, он планирует подать аналогичный иск к Латвии.

«Основной виновной стороной во всем коллапсе компаний (входивших в Convers Group Антонова) является Литовская Республика. Дальше юристы изучают подобные же претензии к Латвии… В Латвии у нас из крупных активов был не только банк, но и еще одна успешно действующая компания — AirBaltic. Поэтому вопросы есть, и эти вопросы изучаются юристами», — подчеркнул Антонов.

Иск был подан 5 августа, на 22 сентября назначены предварительные слушания по делу.

Ранее Антонов хотел получить более 20,2 млрд рублей за нанесение имущественного вреда и 19,9 млрд как компенсацию за вред деловой репутации. 

Кроме того, он требовал признания не соответствующим действительности заявление президента Литвы Дали Грибаускайте, назвавшей в 2011 году деятельность руководства банка дерзкой атакой против литовской банковской системы и против интересов граждан Литвы.

Напомним, что бывшие акционеры Snoras Антонов и его партнер Раймондас Баранаускас были задержаны в ноябре 2015 года. Позже россиянин был отпущен под залог. 

Решение о национализации банка, в балансе которого обнаружилась дыра на 1 млрд литов ($361 млн), правительство Литвы приняло в ноябре 2011 года. В декабре кредитную организацию признали банкротом, а в августе 2012 года — ликвидировали.

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Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

Российский банкир может увеличить сумму иска к Литве до 250 млрд руб

Бывший совладелец обанкротившегося литовского банка Snoras Владимир Антонов также собирается подать аналогичный иск к Латвии

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