Лефортовский суд отказался брать отвод по делу генерала СК Никандрова

Лефортовский суд отказался брать отвод по делу замначальника Главного следственного управления (ГСУ) СК по Москве генерала Дениса Никандрова, обвиняемого в получении взятки от криминального авторитета Шакро Молодого (Захария Калашова).



«В удовлетворении ходатайства отказать», — цитирует судью агентство ТАСС.



Ранее защитники Никандрова потребовали, чтобы дело о взятках рассматривалось в другом суде. Адвокат обосновал это тем, что в адрес председателя суда было направлено письмо от руководства ФСБ, которое выходило за рамки сопроводительных писем, а именно вопрос о рассмотрении ходатайства о продлении срока ареста в закрытом режиме.



Сам Никандров заявил, что на него оказывают давление сотрудники управления «М» ФСБ России.



«На меня сотрудниками управления «М» ФСБ (управление борется с преступностью среди сотрудников правоохранительных органов) оказывается давление, они приходят ко мне, говорят, что все судьи Лефортовского суда подконтрольны им и они примут нужное им решение. Мне нет повода не верить им», — сказал Никандров.



Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал до 15 сентября троих высокопоставленных офицеров Следственного комитета: главу управления собственной безопасности ведомства Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и замначальника столичного главка Дениса Никандрова, которые обвиняются в получении взятки в особо крупном размере.



По версии следствия, Никандров, Ламонов и Максименко получили от пока не установленных лиц €500 тыс. за переквалификацию уголовного дела в отношении фигуранта перестрелки на Рочдельской улице в Москве — Андрея Кочуйкова. Кроме того, расследуются факты получения взяток от криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. В частности, Никандров подозревается в получении взятки в размере $1 млн. Всего речь в деле идет о взятке в $5 млн.

Напомним, оперативники задержали неоднократно судимого «вора в законе» Захария Калашова в Москве 12 июля. Калашов подозревается в причастности к убийству двух человек во время перестрелки возле столичного ресторана на Рочдельской улице в конце 2015 года и вымогательстве денежных средств у владелицы ресторана Elements.

