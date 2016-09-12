Песков: Россия не будет обсуждать с Украиной процесс выборов в Госдуму

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Москва не готова воспринимать какие-либо требования Киева по этому вопросу
Россия не намерена воспринимать и обсуждать какие-либо требования третьих стран по выборам в Госдуму, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Российская сторона не готова воспринимать какие-либо требования (к проведению выборов. — Ред.)», — сказал Песков.
По его словам, условия, выдвинутые Украиной, «конечно, не могут приниматься во внимание ни при каких обстоятельствах». Дмитрий Песков заявил, что «Россия, безусловно, не намерена обсуждать электоральный процесс на своей территории ни с какой страной».
Ранее президент Украины Петр Порошенко запретил проводить голосование в российский парламент на территории посольства России в Киеве и в консульствах в Одессе, Харькове и Львове.
Сообщалось, что такую возможность вернут, если Москва откажется от организации дня голосования в Республике Крым и Севастополе.
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