Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
12 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Песков: Россия не будет обсуждать с Украиной процесс выборов в Госдуму

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Москва не готова воспринимать какие-либо требования Киева по этому вопросу

Россия не намерена воспринимать и обсуждать какие-либо требования третьих стран по выборам в Госдуму, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Российская сторона не готова воспринимать какие-либо требования (к проведению выборов. — Ред.)», — сказал Песков.

По его словам, условия, выдвинутые Украиной, «конечно, не могут приниматься во внимание ни при каких обстоятельствах». Дмитрий Песков заявил, что «Россия, безусловно, не намерена обсуждать электоральный процесс на своей территории ни с какой страной».

Ранее президент Украины Петр Порошенко запретил проводить голосование в российский парламент на территории посольства России в Киеве и в консульствах в Одессе, Харькове и Львове.

Сообщалось, что такую возможность вернут, если Москва откажется от организации дня голосования в Республике Крым и Севастополе. 

Написать комментарий
Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

Песков: Россия не будет обсуждать с Украиной процесс выборов в Госдуму

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Москва не готова воспринимать какие-либо требования Киева по этому вопросу

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения

Мнение

Алексей Самойлов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке