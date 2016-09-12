В Кремле не считают проект Ходорковского чем-то интересным

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, авторы инициативы о поиске альтернативных кандидатов в президенты оторваны от России и ее повестки дня
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проект экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского по поиску кандидата в президенты РФ в 2018 году разработан людьми, которые безвозвратно оторваны от российской повестки дня.
«Мы действительно видели в СМИ сообщения об этом. Здесь сказать можно только одно: проекты разрабатываются, видимо, и готовятся к реализации людьми, которые уже безвозвратно оторваны от России, от того, что здесь происходит, от российской повестки дня», — сказал Песков журналистам.
Он отметил, что в Кремле не усматривают ничего интересного в этой инициативе.
Ранее в СМИ сообщалось, что Ходорковский представил проект о поиске альтернативных кандидатов в президенты на выборы в 2018 году.
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