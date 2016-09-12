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Понедельник,
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В Москве начальник следствия СЗАО задержан за взятку в 3 млн рублей

В отношении Александра Сошникова возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере»

В Москве задержан начальник следствия УВД по Северо-Западному административному округу. Александр Сошников подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, Александр Сошников пообещал обвиняемому изменить меру пресечения или закрыть уголовное дело. Свои услуги полковник полиции оценил в 3 млн рублей. 

Как сообщают Дни.Ру, получив деньги, полковник написал заявление о выходе на пенсию. Александр Сошников был задержан в собственном кабинете.

Это не первое резонансное дело в отношении высокопоставленных полицейских. «Известия» ранее сообщали, что 9 сентября был задержан временно исполняющий обязанности заместителя начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Дмитрий Захарченко. Суд арестовал его до 8 ноября.

В квартире Захарченко при обыске изъята сумма порядка 9 млрд рублей. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении своими должностными полномочиями и препятствии законной деятельности следователя.

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Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

В Москве начальник следствия СЗАО задержан за взятку в 3 млн рублей

В отношении Александра Сошникова возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере»

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