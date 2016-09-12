В Москве начальник следствия СЗАО задержан за взятку в 3 млн рублей

В Москве задержан начальник следствия УВД по Северо-Западному административному округу. Александр Сошников подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, Александр Сошников пообещал обвиняемому изменить меру пресечения или закрыть уголовное дело. Свои услуги полковник полиции оценил в 3 млн рублей.

Как сообщают Дни.Ру, получив деньги, полковник написал заявление о выходе на пенсию. Александр Сошников был задержан в собственном кабинете.



Это не первое резонансное дело в отношении высокопоставленных полицейских. «Известия» ранее сообщали, что 9 сентября был задержан временно исполняющий обязанности заместителя начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Дмитрий Захарченко. Суд арестовал его до 8 ноября.



В квартире Захарченко при обыске изъята сумма порядка 9 млрд рублей. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении своими должностными полномочиями и препятствии законной деятельности следователя.



Читайте также:



В квартире у полковника Захарченко изъята валюта на 9 млрд рублей

