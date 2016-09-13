Память погибшего в Сирии связиста увековечат в Воронеже

В Воронеже в декабре 2016 года будет установлена мемориальная доска в память о российском связисте Антоне Ерыгине, погибшем в Сирии. Также, согласно документу, поступившему из мэрии Воронежа (есть в распоряжении «Известий»), вопрос о присвоении одной из улиц города Воронежа имени Антона Ерыгина внесен на рассмотрение очередного заседания городской общественной комиссии по культурному наследию.

Ранее депутаты КПРФ Валерий Рашкин и Сергей Обухов отправили в городскую мэрию запрос с просьбой увековечить в родном городе память погибшего в Сирии связиста Антона Ерыгина.

«В декабре 2016 года в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении лицей № 8 запланирована установка мемориальной доски сержанту Антону Ерыгину. Вопрос о присвоении одной из улиц города Воронежа имени Антона Ерыгина внесен на рассмотрение очередного заседания городской общественной комиссии по культурному наследию», — сообщил в ответе мэр города Александр Гусев.

31-летний военнослужащий из Воронежа 5 мая получил ранение головы во время обстрела в сирийской провинции Хомс, когда боевики напали на автомобили российского Центра примирения враждующих сторон. Через два дня связист скончался в госпитале. Похороны героя прошли в Воронеже 12 мая. Российский военнослужащий был посмертно представлен к ордену Мужества.