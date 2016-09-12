Паралимпийка Вервут передумала совершать эвтаназию после Игр-2016

Серебряный призер Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро Марика Вервут передумала совершать эвтаназию после завершения Паралимпиады-2016. Об этом сообщает BBC.



По словам бельгийской легкоатлетки, время для эвтаназии придет, когда плохих дней будет больше, чем хороших, все бумаги для этого уже готовы. «Я стараюсь наслаждаться каждым хорошим моментом. Но пока это время не пришло. Здорово, что я выиграла медаль. Прощаясь со спортом, я страдаю. Спорт — это моя жизнь», — цитирует спортсменку «Спорт-Экспресс».



Напомним, ранее бельгийская паралимпийка Марика Вервут заявила, что приняла решение сделать эвтаназию по окончании Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро из-за прогрессирующего неизлечимого заболевания мышцы. Для проведения этой процедуры законным путем на родине ей необходимо согласие трех докторов.



Вервут завоевала серебряную медаль на дистанции 400 м на колясках. Она является также паралимпийской чемпионкой 2012 года на дистанциях 100 и 200 м. Ранее спортсменка занималась триатлоном, а на легкой атлетике сосредоточилась позже.



В Бельгии эвтаназия легализована с 2002 года.

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