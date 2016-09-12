Силуанов: РФ выступит против выделения Киеву очередного транша МВФ

По словам главы Минфина, Украина не выполнила все условия для предоставления очередного пакета помощи, так как имеет задолженность перед официальным кредитором в лице России
Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Россия будет голосовать против выделения Киеву очередного транша Международного валютного фонда (МВФ).
«Мы сегодня дaдим необходимые распоряжения нашему представителю в МВФ о том, что при рассмотрении вопроса предоставления транша кредита МВФ Украине мы будем голосовать против этого решения», — сказал Силуанов, отметив, что российская сторона считает, что оно было принято не в соответствии с действующими правилами.
Он считает безосновательным заявление МВФ, что Укрaина выполнила все условия для предоставления очередного пакета помощи. В частности, Силуанов указал на нерешенность вопроса с долгом в $3 млрд перед Россией.
«МВФ внес изменения в свою политику по предоставлению средств стране, которaя имеет просроченную задолженность перед официальным кредитором», — указал он.
Напомним, российский Минфин в феврале подал иск к Украине в Высокий суд Лондона. Иск касается невыплаты долга по выпущенным в конце 2013 года украинским еврооблигациям на $3 млрд.
В декабре 2013 года президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович договорились, что Москва предоставит Киеву кредит на $15 млрд через размещение украинских ценных бумаг. Из этой суммы Россия успела выделить $3 млрд за счет Фонда национального благосостояния.
Напомним, 22 августа МВФ в очередной раз отложил рассмотрение вопроса о выделении Киеву транша.
Всего руководство страны планирует получить от МВФ $3–4 млрд тремя траншами до конца 2016 года. Программа сотрудничества МВФ и Украины была согласована в марте 2015 года сроком на четыре года. Объем финансирования республики составит $17,5 млрд.
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