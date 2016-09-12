Силуанов: РФ выступит против выделения Киеву очередного транша МВФ

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Россия будет голосовать против выделения Киеву очередного транша Международного валютного фонда (МВФ).



«Мы сегодня дaдим необходимые распоряжения нашему представителю в МВФ о том, что при рассмотрении вопроса предоставления транша кредита МВФ Украине мы будем голосовать против этого решения», — сказал Силуанов, отметив, что российская сторона считает, что оно было принято не в соответствии с действующими правилами.



Он считает безосновательным заявление МВФ, что Укрaина выполнила все условия для предоставления очередного пакета помощи. В частности, Силуанов указал на нерешенность вопроса с долгом в $3 млрд перед Россией.



«МВФ внес изменения в свою политику по предоставлению средств стране, которaя имеет просроченную задолженность перед официальным кредитором», — указал он.

