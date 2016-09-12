Жуковский собирается перевезти до 400 тыс. пассажиров до конца года

‎Аэропорт Жуковский, который в понедельник принял свой первый рейс из Белоруссии, до конца 2016 года может перевезти 350–400 тыс. пассажиров. Об этом рассказал Дмитрий Шугаев, заместитель председателя совета директоров компании «Рампорт Аэро», которая контролирует аэропорт.



После церемонии встречи самолета авиакомпании «Белавиа» Шугаев сообщил, что надеется, что в ближайшее время полеты из Жуковского будут совершать и другие авиакомпании по 23 направлениям, включая Германию, Израиль, Турцию и многие другие, сообщает «РИА Новости». ‎Авиакомпании «ВИМ-авиа», «Ямал», NordWind и «Уральские авиалинии» заявили о желании выполнять полеты из Жуковского, часть из них уже получили допуски на заявленные направления.

По его словам, ‎зимнее расписание будет выглядеть полноценно. «До конца года мы рассчитываем на 350–400 тыс. пассажиров, 2017 год — у нас в планах перевезти 2 млн через эту гавань», — отметил он.



Пока из Жуковского летают только ежедневные рейсы в столицу Белоруссии Минск и обратно, однако вскоре аэропорт должен открыться и для международных рейсов российских перевозчиков, сообщает сайт НТВ.Ru.



Напомним, московский аэропорт в Жуковском открылся 30 мая. Пропускная способность воздушной гавани должна составить 12 млн пассажиров в год.



К 2021 году планируется расширить терминал и открыть второй. Кроме этого, в аэропорту построят две автомобильные стоянки и центр техобслуживания самолетов.

Cкоростная электричка начнет курсировать между Москвой и Жуковским с осени 2016 года. Она будет ходить от ближайшей к новому аэропорту железнодорожной станции Отдых до Казанского вокзала в Москве. В сутки будет курсировать 30 пар экспрессов.

