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В СК появился совет молодых следователей

Среди его задач: распространение новых форм и методов работы с целью повышения квалификации молодых следователей, внесение предложений по совершенствованию форм и методов работы

В Следственном комитете России образован совет молодых следователей в целях открытого обсуждения проблем, возникающих в служебной деятельности начинающих специалистов в этой области, вопросов их профессионального становления и развития, а также поиска путей решения этих проблем. Об этом сообщил официальный представитель СК Владимир Маркин.

Перед вновь созданным совещательным органом поставлен ряд значимых задач, в числе которых содействие распространению передового опыта, новых форм и методов работы с целью повышения квалификации молодых следователей, внесение предложений по совершенствованию форм и методов работы.

В состав совета входят следователи в возрасте до 35 лет, проходящие службу в следственных органах и имеющие срок службы в Следственном комитете от одного года до пяти лет включительно.

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Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

В СК появился совет молодых следователей

Среди его задач: распространение новых форм и методов работы с целью повышения квалификации молодых следователей, внесение предложений по совершенствованию форм и методов работы

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