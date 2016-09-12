В СК появился совет молодых следователей

Среди его задач: распространение новых форм и методов работы с целью повышения квалификации молодых следователей, внесение предложений по совершенствованию форм и методов работы
В Следственном комитете России образован совет молодых следователей в целях открытого обсуждения проблем, возникающих в служебной деятельности начинающих специалистов в этой области, вопросов их профессионального становления и развития, а также поиска путей решения этих проблем. Об этом сообщил официальный представитель СК Владимир Маркин.
Перед вновь созданным совещательным органом поставлен ряд значимых задач, в числе которых содействие распространению передового опыта, новых форм и методов работы с целью повышения квалификации молодых следователей, внесение предложений по совершенствованию форм и методов работы.
В состав совета входят следователи в возрасте до 35 лет, проходящие службу в следственных органах и имеющие срок службы в Следственном комитете от одного года до пяти лет включительно.
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