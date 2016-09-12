Мораторий на повышение пенсионного возраста предлагается ввести в РФ

Депутаты-коммунисты Иван Мельников и Сергей Решульский внесли в Госдуму РФ законопроект о введении моратория на повышение пенсионного возраста до января 2025 года. Документ появился в понедельник в Автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности (АСОЗД).



Парламентарии предлагают установить мораторий на повышение пенсионного возраста, при достижении которого назначается страховая пенсия по старости, на период до 1 января 2025 года. Соответствующие дополнения они хотят внести в статью 35 Федерального закона «О страховых пенсиях», а также предлагают определить условия отмены моратория или его продления после 1 января 2025 года.



Необходимость внесения законопроекта, по мнению депутатов, вызвана тем, что в правительстве России экс-руководители финансового, а также некоторые эксперты негосударственных финансово-аналитических организаций всё настойчивее обсуждают вопрос о необходимости повышения пенсионного возраста в стране, что мотивируется дефицитом в бюджете Пенсионного фонда России.



«Увеличивая пенсионный возраст, государство сокращает на определенном этапе объем текущих выплат на пенсии», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Эта стратегия, по мнению парламентариев, уже реализована при принятии закона, который предполагает повышение пенсионного возраста для государственных гражданских служащих.



«В то же время необходимо помнить, что подход к этой проблеме у Международной организации труда (МОТ) совершенно иной: если принимать решение о повышении пенсионного возраста, то только в результате того, что в стране увеличилась продолжительность жизни, люди объективно стали дольше находиться на пенсии после назначения пенсии. МОТ никогда не предлагала увеличивать возраст выхода на пенсию по старости в странах, где граждане не доживают до пенсионного возраста», — сказано в документе.



По мнению коммунистов, принятие решения о повышении пенсионного возраста в России свыше 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин неизбежно вызовет рост безработицы среди молодых граждан в связи с тем, что многие пенсионеры будут оставаться на прежней работе, так как прожить на нынешнюю страховую пенсию, особенно в городах, становится всё труднее из-за роста цен на товары и услуги.

Ранее министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявил о необходимости начать повышение пенсионного возраста после 2018 года. По его мнению, этот процесс должен осуществляться поэтапно.