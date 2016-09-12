РФ начнет переговоры о возобновлении поставок зерна в Египет

Весной арабская республика перестала закупать пшеницу в рамках тендеров из-за требований властей
Россельхознадзор на этой неделе обратится к египетским коллегам о проведении переговоров по ситуации с обнаружением спорыньи в российской пшенице, из-за которой крупнейший импортер российского хлеба прекратил закупки.
Об этом сообщил помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко.
Весной Египет перестал закупать пшеницу в рамках тендеров из-за требований властей к поставкам зерна. Каир настаивал на нулевом содержании грибка в пшенице, однако полное его отсутствие практически невозможно гарантировать. Поэтому зерновые трейдеры отказывались от участия в тендерах Египта по закупке пшеницы либо завышали цену на зерно.
Летом спор о содержании спорыньи в зерне удалось урегулировать — с 12 июля вступил в силу приказ, допускающий ввоз в Египет из-за рубежа пшеницы, содержание грибка в которой не превышает 0,05%. Закупки зерна возобновились. Но в конце августа власти Египта изменили позицию и снова ввели требование об отсутствии спорыньи в пшенице. После этого страна перестала принимать зерно, в котором был обнаружен грибок, а после включил Россию и Украину в список поставщиков, в пшенице которых обнаружена спорынья.
Спорынья, или маточные рожки (лат. Claviceps) — род грибов семейства спорыньевых (Clavicipitaceae), паразитирующий на некоторых злаках, в том числе на ржи и пшенице.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.