РФ начнет переговоры о возобновлении поставок зерна в Египет

Россельхознадзор на этой неделе обратится к египетским коллегам о проведении переговоров по ситуации с обнаружением спорыньи в российской пшенице, из-за которой крупнейший импортер российского хлеба прекратил закупки.



Об этом сообщил помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко.



Весной Египет перестал закупать пшеницу в рамках тендеров из-за требований властей к поставкам зерна. Каир настаивал на нулевом содержании грибка в пшенице, однако полное его отсутствие практически невозможно гарантировать. Поэтому зерновые трейдеры отказывались от участия в тендерах Египта по закупке пшеницы либо завышали цену на зерно.

Летом спор о содержании спорыньи в зерне удалось урегулировать — с 12 июля вступил в силу приказ, допускающий ввоз в Египет из-за рубежа пшеницы, содержание грибка в которой не превышает 0,05%. Закупки зерна возобновились. Но в конце августа власти Египта изменили позицию и снова ввели требование об отсутствии спорыньи в пшенице. После этого страна перестала принимать зерно, в котором был обнаружен грибок, а после включил Россию и Украину в список поставщиков, в пшенице которых обнаружена спорынья.

Спорынья, или маточные рожки (лат. Claviceps) — род грибов семейства спорыньевых (Clavicipitaceae), паразитирующий на некоторых злаках, в том числе на ржи и пшенице.

