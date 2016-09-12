Опубликовано видео задержания несовершеннолетних диверсантов в ДНР

Министерство госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обнародовало видео с задержанием несовершеннолетних диверсантов, которые, по версии следствия, активно действовали на территории республики с мая 2015 года по июнь 2016 года.



Как отмечается в сообщении, всего в диверсионную группу входили семеро подростков, самый старший из которых 1998 года рождения.



К совершению преступлений их принудил сотрудник украинских спецслужб Игорь Рицко (позывной «Алмаз»), используя в том числе шантаж и угрозы.

По данным ведомства, несовершеннолетние граждане успели взорвать автомобили гражданских лиц, военную машину связи, МТЛБ, служебный автомобиль ясиноватского городского отдела МВД и другие гражданские и военные объекты.



«МГБ ДНР обращает внимание международных правозащитных и общественных организаций, что вовлечение в преступную и террористическую деятельность спецслужбами Украины путем шантажа и угроз несовершеннолетних детей ничем не отличается от действий террористических организаций типа ИГИЛ. И разница только в том, что в данном случае детский терроризм санкционируется государством Украина», — отметили в сообщении.