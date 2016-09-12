Опубликовано видео задержания несовершеннолетних диверсантов в ДНР

На счету подростков десятки взрывов на территории самопровозглашенной республики
Министерство госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обнародовало видео с задержанием несовершеннолетних диверсантов, которые, по версии следствия, активно действовали на территории республики с мая 2015 года по июнь 2016 года.
Как отмечается в сообщении, всего в диверсионную группу входили семеро подростков, самый старший из которых 1998 года рождения.
К совершению преступлений их принудил сотрудник украинских спецслужб Игорь Рицко (позывной «Алмаз»), используя в том числе шантаж и угрозы.
По данным ведомства, несовершеннолетние граждане успели взорвать автомобили гражданских лиц, военную машину связи, МТЛБ, служебный автомобиль ясиноватского городского отдела МВД и другие гражданские и военные объекты.
«МГБ ДНР обращает внимание международных правозащитных и общественных организаций, что вовлечение в преступную и террористическую деятельность спецслужбами Украины путем шантажа и угроз несовершеннолетних детей ничем не отличается от действий террористических организаций типа ИГИЛ. И разница только в том, что в данном случае детский терроризм санкционируется государством Украина», — отметили в сообщении.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.