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Опубликовано видео задержания несовершеннолетних диверсантов в ДНР

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На счету подростков десятки взрывов на территории самопровозглашенной республики

Министерство госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обнародовало видео с задержанием несовершеннолетних диверсантов, которые, по версии следствия, активно действовали на территории республики с  мая 2015 года по июнь 2016 года.

Как отмечается в сообщении, всего в диверсионную группу входили семеро подростков, самый старший из которых 1998 года рождения.

К совершению преступлений их принудил сотрудник украинских спецслужб Игорь Рицко (позывной «Алмаз»), используя в том числе шантаж и угрозы.

По данным ведомства, несовершеннолетние граждане успели взорвать автомобили гражданских лиц, военную машину связи, МТЛБ, служебный автомобиль ясиноватского городского отдела МВД и другие гражданские и военные объекты.

«МГБ ДНР обращает внимание международных правозащитных и общественных организаций, что вовлечение в преступную и террористическую деятельность спецслужбами Украины путем шантажа и угроз несовершеннолетних детей ничем не отличается от действий террористических организаций типа ИГИЛ. И разница только в том, что в данном случае детский терроризм санкционируется государством Украина», — отметили в сообщении.

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Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

Опубликовано видео задержания несовершеннолетних диверсантов в ДНР

На счету подростков десятки взрывов на территории самопровозглашенной республики

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