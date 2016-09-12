«О чемпионстве «Спартака» можно будет говорить только весной»

В воскресенье «Спартак» обыграл «Локомотив» в столичном дерби со счетом 1:0 и сохранил лидерство в чемпионате России по итогам шести туров. Однако эксперты «Известий» призывают пока не торопиться назначать красно-белых чемпионами страны.

- В нынешний «Спартак» я не очень верю, хотя сейчас красно-белым поют дифирамбы, - заявил «Известиям» экс-президент «Локомотива» Николай Наумов. - Пока присутствует везение, но отлаженной игры у «Спартака» я не вижу. Очень нестабилен Ивелин Попов, нестабильна защита с молодым Кутеповым и сдавшим Боккетти. Мне кажется, что они еще далеки от чемпионства. За пятерку они поборются, но полагаю, что даже в тройке призеров по итогам сезона «Спартак» мы не увидим.

Менее категоричным в оценках оказался экс-форвард «железнодорожников», сборной России, московского «Динамо» и амстердамского «Аякса» Дмитрий Булыкин.

- Спартаковцы играют хорошо, набрали ход, но первая половина сезона – это одна картина, а то, что будет после зимы – это важнее, - поделился с «Известиями» Булыкин. - О том, что «Спартак» претендует на медали, я скажу только в том случае, если подобный уровень игры и результата он покажет и в первых играх весеннего отрезка чемпионата России. Самое главное, как ты начнешь и проведешь зимние сборы, которые раньше назывались «предсезонкой», а теперь, при системе «осень-весна», просто подготовительным периодом к решающему отрезку турнира. Это является самым важным элементом, особенно в случае нынешнего «Спартака», у которого новый главный тренер. Каррера уже зарекомендовал себя как хороший тактик и мотиватор, но еще не провел ни одного подготовительного сбора во главе «Спартака», чтобы в полной мере оценивать перспективы красно-белых под его руководством. Но до этой паузы нужно сделать хороший психологический и турнирный задел, поэтому «Спартаку» сейчас не стоит расслабляться.

По мнению Наумова, работавшего президентом «Локомотива» в 2007-2010 годах, «железнодорожники» хорошо поработали на трансферном рынке, приобретя Игоря Денисова и Игоря Портнягина, дебютировавших в воскресном дерби.

- Портнягин меня немного разочаровал, - продолжил Наумов. - Ждал от него большего, но думаю, что это связано с недостатком игровой практики. Игорь из тех нападающих, которые всегда должны быть в игре. Тогда он раскрывается. У Портнягина был момент в «Рубине», когда Ринат Билялетдинов его постоянно ставил в состав, и в итоге он заиграл. Сейчас футболист немного потерял в игровой практике, но, восстановив ее, он еще принесет пользу «Локомотиву». Это касается Игоря Денисова, который вчера выглядел неплохо. Видно, что даже в не лучшем состоянии он ниже определенной планки не опускается, но все-таки надо ему еще набрать кондицию после травмы. Разочаровал меня Самедов. Он немного потерялся на фоне напористого Дмитрия Комбарова, и его замена в перерыве напрашивалась. Еще во времена совместной работы с Самедовым в его первое пришествие в «Локомотив» (2005-2008 гг. – прим. «Известия») я заметил за Сашей один недостаток – он немного теряется, когда встречает плотную, жесткую опеку и не имеет времени на обдумывание своих игровых действий. Вчера это случилось, и Юрий Семин его заменил. Это не значит, что Самедов плох и не покажет себя в следующих играх. Просто Комбаров вчера был неожиданно хорош в противостоянии с ним на фланге.

Булыкин, выступавший за «Локо» в 1997-2000 годах, считает, что пока рано ждать результатов от вернувшегося в команду Юрия Семина.

- «Локомотив» имел несколько моментов, из которых можно было выжать больше, но не получилось, что и привело к итоговой победе «Спартака», - отметил известный в прошлом футболист. - В отношении «Локомотива» этот матч ни о чем не говорит – Юрий Семин только приступил к работе главным тренером команды. Семин - отличный специалист с огромным багажом опыта, в команде собраны хорошие игроки, но «Спартак» реализовал те моменты, которые имел, а «Локомотив» - нет. Если вы хотите увидеть тренерскую руку Семина в игре «Локо», то нужно подождать несколько месяцев, а еще лучше – посмотреть на игру «железнодорожников» уже после зимней паузы.

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