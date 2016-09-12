«Пока получается не всё, но сборная России на правильном пути»

Сборная России по баскетболу одержала три победы в трех играх квалификационного турнира и досрочно завоевала путевку на чемпионат Европы 2017 года. Все матчи отбора были выиграны россиянами с преимуществом в десять и более очков: «+29» с боснийцами в Перми, «+12» в Швеции и «+11» в Тузле против той же сборной Боснии и Герцеговины. По ходу каждого матча наша команда уступала в счете, но ни в одном из трех случаев на итоговом результате это не сказалось.

Россия стала 14-м финалистом Евробаскета. От отбора были освобождены сборные Греции, Израиля, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Румынии, Сербии, Турции, Финляндии, Франции, Хорватии и Чехии. Еще десять команд определятся по окончании квалификационных матчей 17 сентября. Россиянам в этот день предстоит игра с командой Швеции в Краснодаре, которая уже не будет иметь никакого турнирного значения.

Перед турниром сборная понесла серьезные кадровые потери. В контрольных матчах травмы получили ключевые защитники Алексей Швед и Виталий Фридзон. По ходу самого отбора национальная команда лишилась центрового «Автодора» Артема Клименко. Травма последнего оставила главного тренера сборной Сергея Базаревича с одним номинальным пятым номером — Тимофеем Мозговым. Российский представитель НБА здорово работал в защите, но явно не реализовал весь свой атакующий потенциал. Партнеры пытались максимально задействовать центрового «Лос-Анджелес Лэйкерс», но тот порой «мазал» из самых простых ситуаций.

Поэтому главным оружием подопечных Базаревича стала высокая реализация трехочковых. По проценту попаданий из-за дуги сборная России уверенно лидирует среди всех участников отборочного турнира — 47,8%. Особо порадовали снайперские качества Дмитрия Кулагина. После неоднозначного сезона в ЦСКА, где защитник получал совсем мало игрового времени, Кулагин не стеснялся брать инициативу и вести за собой своих партнеров.

Отдельно стоит отметить и другого игрока армейцев — Андрея Воронцевича. Форвард набрал 20 очков в гостевом матче со Швецией и своими точными попаданиями переломил ход игры в выездной игре с Боснией (16 очков). Во многом за счет действий Воронцевича сборной удалось отыграться со счета «-16» во второй четверти.

Итоги квалификации Евробаскета подвел тренер сборной России, наставник ярославского «Буревестника» Борис Соколовский.

— Сергею Базаревичу удалось создать в сборной отлаженную систему, которая оказалась устойчива, несмотря на потерю лидеров, — отметил Соколовский. — В команде очень позитивная атмосфера, которая позволяет играть как молодым игрокам, так и ветеранам. Да, у нас есть проблемы в борьбе за отскок. Команда берет не так много подборов, и тут нам надо прибавлять. В других компонентах игры мы явно превосходили противников. У нас отлично работает защита, хорошо идут трехочковые броски. Но поверьте, если бы произошло критическое снижение процента попадания из-за периметра, то мы бы нашли другие акценты в атаке. Также отмечу активную ротацию состава, которую проводит Базаревич. Когда у соперников накапливаются ошибки и усталость, нам за счет своевременных замен удается уходить в отрыв. Наша задача-максимум — стабилизировать игру на протяжении всех 40 минут. Пока не всё получается, но мы на правильном пути. Нам осталось поставить точку в Краснодаре. Сборная постарается порадовать своих болельщиков красивой игрой и завершить этот отбор без поражений.

Тренер особо выделил игру защитника клуба «Локомотив-Кубань» Евгения Бабурина.

— Я очень рад за Женю, — сказал Соколовский. — В сборной он оказался не посторонним, а очень полезным игроком. Помимо своих снайперских качеств, Бабурин показал великолепную игру в защите. Это отличный командный игрок. У него есть большой потенциал для роста, несмотря на поздний дебют в национальной команде.

По мнению экс-центрового сборной, двукратного серебряного призера чемпионатов мира Виталия Носова, российский баскетбол находится на правильном пути.

— Больше всего меня порадовала атмосфера в национальной команде, — рассказал «Известиям» Носов. — Внутри коллектива нет никаких склок, как это было в предыдущие два-три года. Все сильнейшие игроки, за исключением Никиты Курбанова, видимо, имеющего какие-то веские причины, приехали в сборную. Видна работа тренерского штаба, все ребята играют с «горящими» глазами. Это отличный опыт для Базаревича в преддверии Евробаскета. Не самая впечатляющая игра Мозгова связана с усталостью: после тяжелого сезона в НБА Тимофей практически не имел отдыха, к тому же травма Клименко заставила его играть гораздо больше, чем планировалось. На мой взгляд, наш баскетбол движется в правильном направлении. Великолепная атмосфера на трибунах, все матчи сборной были показаны на федеральном канале. Это большая заслуга РФБ.

Добавим, финальный турнир чемпионата Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября 2017 года в Турции, Финляндии, Израиле и Румынии.

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